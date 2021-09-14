Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він припустив, наскільки ймовірно те, що з наближенням зими Афганістан може охопити голод.

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Доступ до ресурсів можуть обмежити

"Дійсно, така ймовірність (голоду – 24 канал) існує. Ми вже зараз бачимо, що відхід гуманітарних місій міжнародних організацій з країни провокує не лише нестачу ресурсів, а просто перебої доступу до них", – сказав експерт.

Водночас Олександр Краєв пояснив, що мовиться про типову ситуацію для країн, в яких встановилось фактично авторитарне керівництво військового руху. Спочатку це керівництво зазвичай починає закріплювати власний доступ до ресурсів. Зрештою, у подібних організацій, за словами Краєва, більше нема майже жодного методу примусу, окрім силового, або окрім обмеження доступу до чогось.

На цьому "Талібан" і будуватиме власну легітимність і фактично подібний процес припадає на осінь – зиму. Тобто якраз на той період, коли ресурси є обмеженими навіть за нормального керівництва,

– зазначив експерт Ради зовнішної політики "Українська призма".

Краєв: Міжнародна спільнота не допоможе

За словами експерта, Міжнародна спільнота розглядає декілька виходів з критичної ситуації в Афганістані. На думку Олександра Краєва, жоден з них не принесе гарантовано результату.

Перший – на період надання гуманітарної допомоги "Талібан" можуть визнати таким, що має безпосередню роль в управлінні Афганістаном, і почати співпрацювати з ним. Це не означає легітимне визнання руху – це лише намагання врятувати мирних жителів.

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Другий варіант – це починати транспортувати в Афганістан усі необхідні ресурси й намагатися звідти вивезти якомога більше людей. Але для останнього потрібно домовитись в з країнами, які оточують Афганістан.

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