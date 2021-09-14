Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міжнародний аналітик Олександр Краєв. За його словами, саме наркотики та найманці є основними товарами терористичного угруповання, якими можна повернути ВВП захопленої країни.
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Наркотики від талібів можуть отримати будь-хто
Краєв заявив, що наркотики захоплюють найосновніші джерела входження і виробництва. Адже до такого товару немає вибору контрагентів.
Наркотики можуть продавати у будь-якій кількості та будь-яким замовникам,
– наголосив аналітик.
Найманців можуть відправити на Близький Схід
На думку Краєва, найманці є "величезним товаром" для талібів. "Талібану" не потрібна величезна кількість бойовиків, щоб тримати ситуацію під контролем в Афганістані.
"Зараз у талібів ситуація класична. Сотні тисяч їхніх побічників та воїнів фактично залишаться без роботи", – відзначив експерт.
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Аналітик вважає, що вибір для відправлення найманців величезний. Насамперед це:
- Близький Схід;
- регіон Кашмір;
- північні частини Центральної Азії.
"Усюди потрібні люди, які вміють воювати й можуть робити це доволі професійно", – підкреслив Краєв.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Таліби продовжують збільшувати заборони та обмеження для жінок. Наприклад, їм заборонили займатися спортом.
- Бойовики уже через пів року хочуть провести вибори у захопленому Афганістані.
- "Талібан" заборонив проводити в Афганістані акції протесту. Тепер для того, аби провести демонстрацію, афганцям доведеться просити дозвіл у бойовиків.
- У країні також з'явились нові правила для жінок, які здобувають освіту у вишах.