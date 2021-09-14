Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міжнародний аналітик Олександр Краєв. За його словами, саме наркотики та найманці є основними товарами терористичного угруповання, якими можна повернути ВВП захопленої країни.

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Наркотики від талібів можуть отримати будь-хто

Краєв заявив, що наркотики захоплюють найосновніші джерела входження і виробництва. Адже до такого товару немає вибору контрагентів.

Наркотики можуть продавати у будь-якій кількості та будь-яким замовникам,

– наголосив аналітик.

Найманців можуть відправити на Близький Схід

На думку Краєва, найманці є "величезним товаром" для талібів. "Талібану" не потрібна величезна кількість бойовиків, щоб тримати ситуацію під контролем в Афганістані.

"Зараз у талібів ситуація класична. Сотні тисяч їхніх побічників та воїнів фактично залишаться без роботи", – відзначив експерт.

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Аналітик вважає, що вибір для відправлення найманців величезний. Насамперед це:

Близький Схід;

регіон Кашмір;

північні частини Центральної Азії.

"Усюди потрібні люди, які вміють воювати й можуть робити це доволі професійно", – підкреслив Краєв.

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