Провожаем первый летний месяц: погода на выходные 25 – 26 июня

В этот уикенд погода решила не испытывать украинцев невыносимой жарой или резким похолоданием.

Почти на всей территории страны, по данным Sinoptik.ua, ожидается комфортная температура, соответствующая сезонным показателям. Исключение составят лишь западные области и Крым.

Прогноз погоды на выходные

В субботу и воскресенье днем на Востоке, Юге, Севере и Центре Украины термометры покажут +24…+27 °С, на западе – +25…+29 °С. На Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается жаркая погода – до +33 °С. Старайтесь не находиться на солнце с 12:00 до 15:00 и не упускайте возможности выпить тонизирующего чая или воды с лимоном. В Крыму же будет прохладно для этого времени года – +22…+24 °С. Ночью практически во всех регионах Украины температура составит +13…+16 °С (в Одесской и Донецкой областях – +18…+19 °С).

Жителям восточных и южных регионов, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей на прогулку выходного дня рекомендуем захватить зонтик или дождевик – днем возможна гроза. В воскресенье дожди пройдут в Винницкой области.

Аллергикам следует быть осторожнее

На всей территории Украины 25 – 26 июня остается высокая концентрация пыльцы трав в воздухе. Если вы страдаете аллергией, проведите выходные в городе, а выезжая на природу, не забудьте маску и спрей на основе морской воды для орошения полости носа.

Погода в понедельник

Облачная погода с небольшой облачностью установится 27 июня почти во всех украинских регионах. Только в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму погода в начале недели будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем составит +28…+30 °С, и только на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +33…+35 °С. Ночью в большинстве регионов ожидается до +15…+17 °С, в Донецкой, Киевской, Одесской и Закарпатской областях – +19…+20 °С.

Народные приметы и верования

Если на Петров день, 25 июня, небо заслонят белые облака, садовникам и дачникам следует быть начеку. Эта народная примета обещает скоро большой град, поэтому советуем держать под рукой плотную пленку. А вот туманный вечер с росой, напротив, гарантировал хорошую погоду в ближайшие дни.

Наши предки следили за насекомыми: если пчелы активно летали с самого рассвета, а мошва собиралась клубами, грядущуя неделя должна была порадовать ясной и теплой погодой.