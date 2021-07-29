Проводник безгосударственных: 15 глубоких цитат митрополита Андрея Шептицкого

В этом году украинцы отмечают 156-летие со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. Он был одним из самых богатых людей Галичины, но полностью посвятил свою жизнь служению Богу и своему народу.

Шептицкий стал проводником для тогда еще безгосударственных украинцев. Его глубокая мудрость и самоотверженность стали двигателями для восстановления национальной памяти.

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Отдавая дань памяти великому украинцу, 24 канал сделал подборку высказываний и размышлений митрополита Андрея.

15 цитат Шептицкого

#1

Божественный закон есть закон, а потому он является проявлением Божьей справедливости. Божественный закон связан с заботой о человечестве, а потому является проявлением милосердия. Божественный закон учит о необходимости отношений любви в семье, в обществе, нации, человечестве, церкви, – а потому является проявлением любви. Также и христиане божественным законом обязуются быть справедливыми, милосердными и любящими.

#2

Каждое слово молитвы – это двери или окно в небо.

#3

Ни богатство, ни власть, ни могущество и сила не окупит глупости и не заменит мудрости; без мудрости сила или значение будет в лучшем случае производить впечатление какого-то физического редкого явления, а лишь мудрость будет импонирующим духовным человеческим явлением.



Митрополит Андрей Шептицкий / Архивное фото

#4

Жить по совести – важнее любого вероисповедания.

#5

Ни один человек не имеет естественного права управлять другим человеком против его воли. Поэтому власть должна формироваться на основе свободных и сознательных выборов.

#6

Всеобщее благо делает с людей одно тело, а как раз то общее добро является основой всякой любви. Чувства и сознание этого общего блага, которое лечит людей, ведет человека к пониманию, что общее благо – ее собственное добро, а ближние его – как он сам! И поэтому той же любовью, которой человек сам себя любит, должен он любить и все человечество.

#7

Не надо Украине других врагов, когда сами украинцы украинцам враги, себя взаимно ненавидят и даже не стесняются уже той ненависти... Как долго в национальных делах больше помнить будут украинцы на собственное индивидуальное добро, так долго общее дело не будет иметь возможность успешно развиваться. Потому того общего дела просто не будет, потому что не будет ее в сознании и в совести людей.

#8

Преступление, совершенное во имя патриотизма есть тем большим преступлением против народа, чем больше может нравиться, чем больше может быть поводом к похвале, к радости с того, что есть зло. Каждое преступление патриотическое, чем больше может нравиться плохо понятному патриотизму есть соблазном, силой, которая ведет народ до такого состояния, в котором понятия добра и зла затираются, мешаются и заступаются взаимно. По дороге той, что низкому, плохо понятному и чувственному патриотизму нравится, ширится зараза, которая пожирает лучшие, потому что благородные народные силы.

#9

Легче иногда кровь пролить в одной волне энтузиазма, чем долгие годы с трудом исполнять обязанности, сносить жару дня и жар солнца, злобу людей и ненависть врагов, отсутствие веры своих и нехватку помощи от ближних; и среди такого труда до конца выполнять свою задачу, не дожидаясь лавров перед победой, ни вознаграждения перед заслугой.



Шептицкий возрождал национальную память / Архивное фото

#10

Те трудности, что связаны с верховным проводом, решаются мирно и по Божьей милости, полезно для общей жизни. Но когда тех условий нет, а потому нет и Божьего благословения на поверхность общественной жизни выдвигаются единицы, неспособные быть проводниками, которые тем самым приносят скорее вред, чем пользу, потому что вместо заботиться об общем благе, они ищут только успокоения своего собственного самолюбия, то есть над общим благом ставят свое собственное добро.

#11

Лучше умеет сберегательным быть, кто свой труд считает не за свою только собственность, но также за собственность детей и будущего поколения, а по части за собственность целой общественности; кто знает, что из даров Божьих должен сдать когда-то строгий счет перед Богом.

#12

Такой мощной и обещающей счастье всем гражданам организацией может быть Родина только тогда, когда не будет целым, сложенном искусственно из разных и разнородных частей, а подобным монолиту организмом, то есть телом, оживленным одним духом, что с внутренней жизненной силы развивается, дополняет внутренние браки и из природы является здоровым, сильным, сознательным своих целей не только вещественным, но и моральным телом.

#13

Христианство должно любить родину и заботиться о благе своего народа, только одного ему нельзя. Нельзя ему, даже под прикрытием патриотизма, ненавидеть, а еще больше – обижать другого.

#14

То ли ненависть классовая, или народная, или прикрытая видом ревности и патриотизма, или мотивированная настоящими или мнимыми обидами, всегда и каждая ненависть является нехристианской, всегда отводит от Бога и от правды, всегда является настоящим злом и несчастьем, всегда больше вредит том, кто ненавидит, хотя и бессознательно, чем тому, кого ненавидят... Христианская любовь даже тогда, когда защищает перед реальной несправедливостью врага, не может перестать быть любовью, не может сближаться, ни стать подобной ненависти

#15

Наибольшей опасностью являются внутренние раздоры, взаимное преодоление и атаманщина, вытекающая из раздоров и уже так сильно стала причиной руин и упадка всех наших надежд при первой нашей пробе построить Украинское государство... Есть в душе украинца глубокая и сильная воля иметь свое государство, – и, несмотря на ту волю, найдется, может, все равно сильная и глубокая воля, чтобы и государство было обязательно таким, каким хочет ее иметь партия, или клика, или группа, или даже один человек. А как же объяснить то фатальное деление между собой, те споры, раздоры, ссоры, та партийность, которая уничтожает каждое национальное дело?! Как объяснить психику таких многочисленных горячих патриотов, труд которых имеет выдающийся руинный характер?!



Митрополит посвятил свою жизнь служению Богу и своему народу / Архивное фото