Провокации на Петропавловской Борщаговке были заранее подготовлены, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал провокации в Петропавловской Борщаговке. Он считает, что эта история была заранее подготовлена, и призвал правоохранительные органы выяснить все обстоятельства инцидента.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, комментируя события в Петропавловской Борщаговке.

Зеленский призвал правоохранителей дать ответы по поводу инцидента

По словам Зеленского, он ознакомился с материалами по инциденту и обратил внимание на женщину, которая первой начала провокацию. Президент отметил, что ее личность и возможные мотивы могли увидеть все желающие.

В то же время он признал, что в подобных ситуациях могут оказаться и обычные люди, которые были вовлечены в события.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны установить, что именно произошло на Петропавловской Борщаговке, и дать обществу объяснения.

Он добавил, что, судя по увиденным материалам, события имели признаки заранее подготовленной акции.

Напомним, инцидент "инцидент в Петропавловской Борщаговке " произошел 2 ноября. Тогда у здания, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины, собралась толпа людей. Поводом стали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных в подвале.