Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что российские провокации "не пройдут".

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Весь хлор вывезли

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", – заявил Гайдай.

Напомним, вчера, 11 апреля, российские пропагандисты распространили фейк об Украине с тем, чтобы снизить уровень доверия к государству на международной арене. В частности, говорилось о "подрыве резервуаров с хлором в Попаснянском районе".

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