Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що російські провокації "не пройдуть".

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Весь хлор вивезли

"Ми сьогодні вивезли весь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною", – заявив Гайдай.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські пропагандисти поширили фейк про Україну, аби знизити рівень довіри до держави на міжнародній арені. Зокрема, мовилось про "підрив резервуарів з хлором у Попаснянському районі".

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