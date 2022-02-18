Провокации не утихают: оккупанты цинично били по защитникам Орехового

На Донбассе оккупанты в очередной раз применили оружие, запрещенное минскими соглашениями на этом участке фронта. Они били по защитникам Орехового.

Враг громко сорвал режим тишины, соблюдавшийся там более 3 месяцев. Обстрел начался неожиданно, сообщает 24 канал.

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Последствия обстрела

Однако на этом российские оккупационные войска не остановились. Переждав несколько часов, они снова открыли огонь, но уже из минометов.

Было очень много приходов. Мы даже сбились со счета. 20 точно. Они взрывались. Между взрывами были разные временные интервалы, но все равно они сыпались и сыпались,

– рассказала боевой медик Александра.

Во время обстрела военнослужащая вынуждена была залечь в окопе, так как не успела добежать до укрытия. Она рассказала, что больше всего в это время волновалась за сослуживцев, которым могла понадобиться ее помощь.



Медик Александра была вынуждена залечь в окопе / Скриншот из видео 24 канала

К счастью, в результате обстрела оккупантов жертв и раненых не было. Утром они продолжили провокации. Правда, уже другим калибром.

"Была стрельба из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Ориентировочно утром примерно в 10:00", – рассказал военнослужащий Назар.

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Боевики не прекращают провокаций

Кроме того, с утра 17 февраля боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской. Снаряд попал прямо в здание, где в то время находились 8 детей и около 20 работников.

Среди детей никто не пострадал. Однако 3 воспитательницы попали в больницу с разной степенью контузиями.

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Мощный удар оккупанты нанесли и по Врубовке. При обстреле они повредили местную школу. В то время там находились 30 детей и 14 учителей.