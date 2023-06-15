В британских воздушных силах заявили, что пролет российских самолетов не соответствовал международным нормам, ведь страна не предупредила соответствующие районы полетной информации Эстонии. О непрофессиональном поведении России заявили и в США – из-за активности самолетов оккупантов Вашингтон перебрасывает самолеты на Ближний Восток.

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Российские самолеты у воздушного пространства Эстонии.

Залетели истребители страны-оккупанта вплотную к воздушному пространству НАТО 14 июня.

Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО,

– сообщили в Воздушных силах Великобритании.

Но это не первый случай, когда российские войска не придерживались международных норм. Только за выходные, 10 – 11 июня, авиации НАТО приходилось трижды вылетать на перехват российским истребителям. Тогда для противодействия провокациям России совместно работали самолеты Финляндии, Португалии, Румынии и Швеции.

США перебрасывают самолеты F-22 на Ближний Восток из-за России

В Пентагоне сообщили, что перебросят на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за непрофессионального поведения российской авиации. Этому предшествовало то, что в июне 2023 года Саудовская Аравия и США возобновили договоренности по возобновлению в Судане режима прекращения огня и перемирия между сторонами конфликта.

Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе,

– заявили в Пентагоне.

Справка. Пока ситуация в Судане остается крайне непростой. Бои ведутся между фактическим лидером Абделем Фаттам аль-Бурханом и его политическим соперником Мохаммедом Хамдан Дагло, поддерживаемым Россией.

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