Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Молдовы Владимир Тхорик. Ранее сообщалось о том, что Молдова ужесточает на границе меры безопасности.

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Провокации вражеских спецслужб

Тхорик отметил, что вражеские спецслужбы прибегают к провокациям, чтобы мобилизовать население. Недавно там задержали якобы группу украинских диверсантов, которая якобы хотела убить так называемого президента Приднестровья. Хотя никакого смысла в этом нет.

Ранее здание спецслужб в Приднестровье обстреляли из гранатомета. По расследованию журналиста, следы этого "террора" ведут в ФСБ. В общем, Приднестровье курируется из России именно с ФСБ. Вот такие провокации используют россияне, чтобы запугивать население и затягивать его в свою армию.

Мы проводили расследование, и я пытался завербоваться в армию России, которая находится в Приднестровье, и меня готовы были принять за зарплату в 600 долларов в месяц. Люди рассказывали, что в 2022 году в разгар войны в Украине они вербовали людей по расклеенным на столбах объявлениям,

– заметил журналист из Молдовы.

Хорек о том, к каким провокациям прибегают вражеские спецслужбы, чтобы вербовать население: смотрите видео

Вербовка остальных жителей Молдовы

Кроме того, россияне пытались вербовать в свою армию граждан Молдовы с подконтрольной Кишиневу территории. Преимущественно тех, кто имеет российский паспорт. В целом на территории Приднестровья фактически три армии - "армия Приднестровья", российские "миротворцы" и российская регулярная армия.

Интересно, что у президента Приднестровья есть еще и украинское гражданство, как и у других бандитов с этой оккупированной территории. Благодаря им они могут ездить в Европу, даже открывать бизнес.

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