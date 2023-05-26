Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Раніше повідомлялось про те, що Молдова посилює на кордоні заходи безпеки.

До теми Є ризик, що на виборах у Молдові переможуть проросійські сили: чому люди проголосують за них

Провокації ворожих спецслужб

Тхорик зазначив, що ворожі спецслужби вдаються до провокацій, аби мобілізувати населення. Нещодавно там буцімто затримали групу українських диверсантів, яка ніби-то хотіла вбити так званого президента Придністров'я. Хоча ніякого сенсу в цьому немає.

Раніше будівлю спецслужб у Придністров'ї ніби-то обстріляли з гранатомета. За розслідування журналіста, сліди цього "терору" ведуть до ФСБ. Загалом Придністров'я курується з Росії саме з ФСБ. Ось такі провокації використовують росіяни, аби залякувати населення й затягувати його у свою армію.

Ми проводили розслідування, і я намагався завербуватись в армію Росії, яка перебуває в Придністров'ї, й мене були готові прийняти за зарплату в 600 доларів у місяць. Люди розказували, що у 2022 році в розпал війни в Україні, вони вербували людей за розклеєними на стовбах оголошеннями,

– зауважив журналіст із Молдови.

Тхорик про те, до яких провокацій удаються ворожі спецслужби, аби вербувати населення: дивіться відео

Вербування решти жителів Молдови

Крім того, росіяни намагались вербувати у свою армію громадян Молдови з підконтрольною Кишиневу території. Переважно тих, у кого є російський паспорт. Загалом на території Придністров'я фактично є три армії – "армія Придністров'я", російські "миротворці" та російська регулярна армія.

Цікаво, що у "президента" Придністров'я є ще й українське громадянство, як і в інших "бандитів" з цієї окупованої території. Завдяки їм вони можуть їздити у Європу, навіть відкривати там бізнес.

Новини Молдови: останні події