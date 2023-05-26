Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Раніше повідомлялось про те, що Молдова посилює на кордоні заходи безпеки.
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Провокації ворожих спецслужб
Тхорик зазначив, що ворожі спецслужби вдаються до провокацій, аби мобілізувати населення. Нещодавно там буцімто затримали групу українських диверсантів, яка ніби-то хотіла вбити так званого президента Придністров'я. Хоча ніякого сенсу в цьому немає.
Раніше будівлю спецслужб у Придністров'ї ніби-то обстріляли з гранатомета. За розслідування журналіста, сліди цього "терору" ведуть до ФСБ. Загалом Придністров'я курується з Росії саме з ФСБ. Ось такі провокації використовують росіяни, аби залякувати населення й затягувати його у свою армію.
Ми проводили розслідування, і я намагався завербуватись в армію Росії, яка перебуває в Придністров'ї, й мене були готові прийняти за зарплату в 600 доларів у місяць. Люди розказували, що у 2022 році в розпал війни в Україні, вони вербували людей за розклеєними на стовбах оголошеннями,
– зауважив журналіст із Молдови.
Тхорик про те, до яких провокацій удаються ворожі спецслужби, аби вербувати населення: дивіться відео
Вербування решти жителів Молдови
Крім того, росіяни намагались вербувати у свою армію громадян Молдови з підконтрольною Кишиневу території. Переважно тих, у кого є російський паспорт. Загалом на території Придністров'я фактично є три армії – "армія Придністров'я", російські "миротворці" та російська регулярна армія.
Цікаво, що у "президента" Придністров'я є ще й українське громадянство, як і в інших "бандитів" з цієї окупованої території. Завдяки їм вони можуть їздити у Європу, навіть відкривати там бізнес.
Новини Молдови: останні події
- Молдова вийде з міжпарламентської асамблеї СНД. Це має стати першим кроком у тому, щоб Кишинів віддалився від Москви.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує Путіна, якщо той приїде в країну. Вона зазначила, що Молдова поважає рішення суду.
- Увечері 15 травня в Придністров'ї спрацювали сирени. Місцева влада повідомила, що мала місце несправність.