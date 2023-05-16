Відео, на яке потрапило помилкове оголошення повітряної тривоги, зняли місцеві, і воно незабаром опинилося у придністровських телеграм-каналах, передає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Придністров'ї
Після сигналу тривоги голова окупаційної адміністрації Бендер, Роман Іванченко, попросив дотримуватися спокою, адже тривога сталася через несправність, а не через реальну небезпеку.
Де місто Бендери розташоване на мапі
Та владі невизнаного Придністров'я також не надто добре вдається дотримуватися спокою: у Тирасполі панікують і думають, що з дня на день на регіон можуть здійснити атаку ЗСУ. Цю інформацію активно розовсюджують російські пропагандистські телеграм-канали.
У зв'язку з цим окупаційний "представник" Придністров'я у Москві Леонід Манаков попросив Росію надіслати більше миротворців до регіону через "ризики безпеці". Збільшити кількість військових він планує в тому числі за рахунок росіян, що проживають у Придністров'ї. Натомість в Україні заявили, що не планують наступати на Тирасполь, а війська в Одеській області тримають лише через те, що у Придністров'ї перебуває контингент російського війська, що може стати загрозою.
Останні новини невизнаного Придністров'я
- Під Тирасполем почали терміново лагодити аеродром – це робиться для того, щоб мати можливість садити літаки вночі. Експерти вважають, що російські війська можуть розморозити конфлікт у Придністров'ї, щоб заблокупати проєвропейський шлях Молдови.
- Тим часоми один з молдовських політичних експертів вважає, що в України та Молдови є шанс домовитися з місцевою окупаційною владою, щоб у регіоні нарешті настав мир.
- Та всього через тиждень після цього придністровська окупаційна адміністрація почала поширювати фейки про те, що СБУ начебто намагалися влаштувати теракт і підірвати керівництво невизнаної країни. У Тирасполі Службу безпеки звинуватили у тому, що вона планувала підірвати автомобіль, начинений гексогеном, болтиками, шурупами та проводами.