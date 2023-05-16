Видео, на которое попало ложное объявление воздушной тревоги, сняли местные, и оно вскоре оказалось в приднестровских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Приднестровье
После сигнала тревоги глава оккупационной администрации Бендер, Роман Иванченко, попросил соблюдать спокойствие, ведь тревога произошла из-за неисправности, а не из-за реальной опасности.
Где город Бендеры расположен на карте
Но власти непризнанного Приднестровья также не слишком хорошо удается соблюдать спокойствие: в Тирасполе паникуют и думают, что со дня на день на регион могут осуществить атаку ВСУ. Эту информацию активно распространяют российские пропагандистские телеграмм-каналы.
В связи с этим оккупационный "представитель" Приднестровья в Москве Леонид Манаков попросил Россию послать больше миротворцев в регион из-за "рисков безопасности". Увеличить количество военных он планирует в том числе за счет проживающих в Приднестровье россиян. В Украине же заявили, что не планируют наступать на Тирасполь, а войска в Одесской области держат только потому, что в Приднестровье находится контингент российской армии, что может стать угрозой.
Последние новости непризнанного Приднестровья
- Под Тирасполем начали срочно чинить аэродром – это делается для того, чтобы иметь возможность сажать самолеты ночью. Эксперты считают, что российские войска могут разморозить конфликт в Приднестровье, чтобы заблокировать проевропейский путь Молдовы.
- Между тем один из молдавских политических экспертов считает, что у Украины и Молдовы есть шанс договориться с местной оккупационной властью, чтобы в регионе наконец-то наступил мир.
- Но всего через неделю после этого приднестровская оккупационная администрация начала распространять фейки о том, что СБУ якобы пытались устроить теракт и взорвать руководство непризнанной страны. В Тирасполе Службу безопасности обвинили в том, что она планировала взорвать автомобиль, начиненный гексогеном, болтиками, шурупами и проводами.