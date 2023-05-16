Видео, на которое попало ложное объявление воздушной тревоги, сняли местные, и оно вскоре оказалось в приднестровских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Приднестровье

После сигнала тревоги глава оккупационной администрации Бендер, Роман Иванченко, попросил соблюдать спокойствие, ведь тревога произошла из-за неисправности, а не из-за реальной опасности.

Где город Бендеры расположен на карте

Но власти непризнанного Приднестровья также не слишком хорошо удается соблюдать спокойствие: в Тирасполе паникуют и думают, что со дня на день на регион могут осуществить атаку ВСУ. Эту информацию активно распространяют российские пропагандистские телеграмм-каналы.

В связи с этим оккупационный "представитель" Приднестровья в Москве Леонид Манаков попросил Россию послать больше миротворцев в регион из-за "рисков безопасности". Увеличить количество военных он планирует в том числе за счет проживающих в Приднестровье россиян. В Украине же заявили, что не планируют наступать на Тирасполь, а войска в Одесской области держат только потому, что в Приднестровье находится контингент российской армии, что может стать угрозой.

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