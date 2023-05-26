Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Він наголосив, як росіян перевіряють на кордоні.
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Хто приїздить до Молдови
Після початку повномасштабної війни в Україні у Молдові стали суворіше ставитися до росіян. Утім, справа не в громадянстві, сказав журналіст. Багато хто з них підтримує збройну агресію.
Молдова суворіше ставиться до кожного росіянина, який туди приїздить, оскільки бачить в них потенційних вагенрівців. Особливо в чоловіках, які під прикриттям можуть приїздити і готувати провокації,
– розповів Тхорик.
Посилює цю недовіру той факт, що в Молдову приїздили представники російських спецслужб "під прикриттям дипломатичних паспортів".
"У зв'язку з цим Молдова, ймовірно, суворіше буде ставитися до російських дипломатів, що приїздять туди. У них можуть бути жорсткіші перевірки", – додав він.
Володимир Тхорик про ситуацію в Молдові: дивитись відео
Яких заходів вживатимуть
Крім росіян у Молдові з недовірою ставляться й до союзників Росії, зокрема представників Казахстану, Киргизстану, Вірменії і тих, хто входить у так звану формальну і неформальну коаліцію з Кремлем. До них, припускає Тхорик, можуть бути застосовані жорсткіші правила в'їзду.
"Всіх росіян і тих, хто входить в Митний союз з Росією, перевіряють: питають про мету візиту, вони мають повідомити, де будуть проживати на території Молдови", – додав він.
Події в Молдові: останнє
- Днями в Молдові відбувся великий мітинг на підтримку проєвропейського курсу держави. На нього вийшли десятки тисяч людей. Утім, є загроза, що на місцевих виборах можуть перемогти проросійські сили. Вибори мають відбутися восени.
- Цю акцію назвали "Європейська Молдова". Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейського курсу, в якій йдеться, що Молдова прагне стати повноправною частиною ЄС.
- На мітингу виступила й чинна президентка країни Майя Санду. Раніше вона відзначилася заявою щодо Владіміра Путіна: чітко зазначила, що Молдова готова заарештувати його згідно до рішення Міжнародного кримінального суду.