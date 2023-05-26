Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Молдовы Владимир Тхорик. Он подчеркнул, как россиян проверяют на границе.
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Кто приезжает в Молдову
После начала полномасштабной войны в Украине в Молдове стали строже относиться к россиянам. Впрочем, дело не в гражданстве, говорит журналист. Многие из них поддерживают вооруженную агрессию.
Молдова строже относится к каждому приезжающему россиянину, поскольку видит в них потенциальных вагенровцев. Особенно в мужчинах, которые под прикрытием могут приезжать и готовить провокации,
– рассказал Тхорик.
Усугубляет это недоверие тот факт, что в Молдову приезжали представители российских спецслужб "под прикрытием дипломатических паспортов".
"В связи с этим Молдова, вероятно, строже будет относиться к приезжающим туда российским дипломатам. У них могут быть более жесткие проверки", – добавил он.
Владимир Тхорик о ситуации в Молдове: смотреть видео
Какие меры будут принимать
Кроме россиян в Молдове с недоверием относятся и к союзникам России, в том числе представителям Казахстана, Кыргызстана, Армении и тем, кто входит в так называемую формальную и неформальную коалицию с Кремлем. К ним, предполагает Тхорик, могут быть применены более жесткие правила въезда.
"Всех россиян и тех, кто входитв Таможенный союз с Россией проверяют: спрашивают о цели визита, они должны сообщить, где будут проживать на территории Молдовы", – добавил он.
События в Молдове: последнее
- На днях в Молдове прошел большой митинг в поддержку проевропейского курса государства. На него вышли десятки тысяч человек. Впрочем, существует угроза, что на местных выборах могут победить пророссийские силы. Выборы должны пройти осенью.
- Эту акцию назвали "Европейская Молдова". Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейского курса, в котором говорится, что Молдова стремится стать полноправной частью ЕС.
- На митинге выступила и действующая президент страны Майя Санду. Раньше она отметилась заявлением по поводу Владимира Путина: четко сказала, что Молдова готова арестовать его согласно решению Международного уголовного суда.