У британських Повітряних силах заявили, що проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам, адже країна не попередила відповідні райони польотної інформації Естонії. Про непрофесійну поведінку Росії заявили і у США – через активність літаків окупантів Вашингтон перекидає літаки на Близький Схід.
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Російські літаки біля повітряного простору Естонії
Залетіли винищувачі країни-окупанта впритул до повітряного простору країни НАТО 14 червня.
Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО,
– повідомили в Повітряних силах Великої Британії.
Та це не перший випадок, коли російські війська не дотрималися міжнародних норм. Тільки за вихідні, 10 – 11 червня, авіації НАТО доводилося тричі вилітати на перехоплення російським винищувачам. Тоді для протидії провокаціям Росії спільно працювали літаки Фінляндії, Португалії, Румунії та Швеції.
США перекидають літаки F-22 на Близький Схід через Росію
У Пентагоні повідомили, що перекинуть на Близький Схід новітні винищувачі F-22 через непрофесійну поведінку російської авіації. Цьому передувало те, що у червні 2023 року Саудівська Аравія та США поновили домовленості щодо відновлення в Судані режиму припинення вогню та перемир'я між сторонами конфлікту.
Винищувачі F-22 Raptors ВПС США перекинуті в зону відповідальності CENTCOM в рамках багатогранної демонстрації підтримки та можливостей США у зв'язку з поведінкою російських літаків у регіоні,
– заявили у Пентагоні.
Інші провокації Росії: останні новини
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