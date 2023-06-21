Вечером 20 июня британским самолетам пришлось подняться в воздух и сопроводить три российских военных самолета, которые несанкционированно приблизились к Эстонии. Это уже не первый раз самолеты окупантов подходят вплотную к воздушному пространству страны НАТО.
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Российские самолеты приблизились к воздушному пространству Эстонии
Истребители RAF Typhoon в Эстонии были подняты по тревоге на перехват Ту-134 ВМФ России и двух самолетов Су-27, пролетевших близко к воздушному пространству НАТО,
– сообщили в британских Воздушных силах.
Также в Воздушных силах Британии заявили, что российские самолеты пролетели, не соблюдая международные нормы. Пилоты не связались с региональными органами по контролю воздушного пространства.
Случаи с несанкционированным приближением авиации окупантов к воздушному пространству стран НАТО уже случались ранее. В частности, 20 июня британским самолетам также пришлось подняться в воздух для перехвата российских Ил-20 и двух Су-27. А 10 – 11 июня самолетам Альянса приходилось реагировать на подлет российской авиации трижды.
Россия устраивает провокации в других странах
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