Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил пресс-офицер военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский, передает 24 Канал. По его словам, власти области бросили своих людей на произвол судьбы.

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Россияне готовятся осуществить обстрел интерната в Судже

Как рассказал Дмитрашковский, оккупанты собственноручно уничтожают инфраструктуру Суджи, в частности электроподстанции и водонапорные башни. Сейчас ВСУ получают много сообщений о том, что россияне готовят удар по интернату в Судже с гражданскими, которых эвакуировали из Курской области.

Россия так пытается уничтожить свидетелей той лжи, которую они распространяют на своих телеканалах. Они действительно увидели, что украинцы – не фашисты, это люди, которые пытаются помогать, оказывают медицинскую помощь, кормят,

– заявил он.

По его словам, значительная часть людей, которые сейчас находятся в Курской области склонна к тому, что украинские военные относятся к ним гораздо лучше, чем их власти.

К слову, Кремль разными способами пытается поощрить россиян воевать, в частности – защищать Курскую область. Для этого оккупанты не только увеличивают финансирование, но и расширяют категорию "ветеранов".