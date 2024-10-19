Про це в етері "КИЇВ24" повідомив пресофіцер військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський, передає 24 Канал. За його словами, влада області кинула своїх людей напризволяще.

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Росіяни готуються здійснити обстріл інтернату в Суджі

Як розповів Дмитрашківський, окупанти власноруч знищують інфраструктуру Суджі, зокрема електропідстанції та водонапірні башти. Зараз ЗСУ отримують багато повідомлень про те, що росіяни готують удар по інтернату в Суджі з цивільними, яких евакуювали з Курської області.

Росія так намагається знищити свідків тієї брехні, яку вони розповсюджують на своїх телеканалах. Вони дійсно побачили, що українці – не фашисти, це люди, які намагаються допомагати, надають медичну допомогу, годують,

– заявив він.

За його словами, значна частка людей, які зараз перебувають у Курській області схильна до того, що українські військові ставляться до них набагато краще, ніж їхня влада.

До слова, Кремль у різний спосіб намагається заохотити росіян воювати, зокрема – захищати Курську область. Для цього окупанти не лише збільшують фінансування, а й розширяють категорію "ветеранів".