Провокации Walmart: все о скандалах с компанией, конкуренты которой не выдерживали

Владелец сети Walmart любил часто "выходить в поля", чтобы воочию убедиться, как дела в его лавках. Компания неоднократно отмечалась скандалами, однако даже несмотря на это иногда конкуренции с гигантскими маркетами не выдерживали.

Когда Сэм Уолтон с женой путешествовали по США, они часто останавливались возле новых супермаркетов. Уолтон выходил из автомобиля и разглядывал их. Он мог пообщаться с клиентами, следил за тем, как они выбирают товар и как во время этого чувствуют себя – будто тайный покупатель, рассказала креативная директор агентства Once Ульяна Швед.

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Конкуренты Walmart не выдерживали

Сэм Уолтон просто жил работой. И не только по-джентельменски относился к партнерам и команде, но и не выпускал из поля зрения конкурентов. Правда, подход к ним имел особый.

Бизнесмен говорил, что главное – подмечать в соперниках не слабости, а лучшие черты. Потом просто повторял их в своей сети. В то же время Walmart стал причиной головной боли мелких лавок, которые не выдерживали конкуренции с гигантскими маркетами.

Подозреваю, что Walmart ненавидели владельцы малого и среднего бизнеса. Потому что они действительно не выдерживали такой ценовой конкуренции. Их цены сразу падали от 16 до 40%. И компании просто закрывались. Ульяна Швед Креативный директор агентства Once

Гораздо более серьезной была конкуренция с другими торговыми сетями. Например, ожесточенной была "заруба "Walmart с " Чингисханом дискаунтов" – сетью Kmart в городке Литл-Рок, что в штате Арканзас.

Оперативный директор Walmart Томас Джефферсон рассказывал, что тогда местному менеджеру сказали: "Что бы там ни было, не давай им поставить более низкую цену ни на один товар". Джефферсон вспомнил, как он позвонил и сообщил: "Знаете, у нас теперь зубная паста Crest стоит 6 центов".

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"Я ответил: "Что ж, держи эту цену и посмотрим на их реакцию". Kmart не сделали зубную пасту еще дешевле, и мы оба оставили эту цену. Наконец они отступили. И нигде больше не нападали на нас с таким агрессивным снижением цен", – отмечал оперативный директор Walmart.

Руководство Walmart после смерти Уолтона

То, что отличало Сэма Уолтона от других – его равнодушие к роскоши. Было впечатление, что деньги вообще не изменили его и внутри он оставался тем же мальчиком из Миссури. Уже имея большие деньги на счетах, он держал руку открытой:

проводил благотворительные распродажи для малообеспеченных семей;

жертвовал деньги на клиники;

предоставлял стипендии талантливым студентам.

В 1992 году его наградили Президентской медалью Свободы. В том же году Сэма Уолтона не стало, а руководство бизнесом переняли его жена и дети. Кстати, для Сэма было принципиально, чтобы сеть всегда оставалась собственностью династии Уолтонов.



Уолтона не стало, а руководство бизнесом переняли его жена и дети / Фото Walmart

"Мы не хотим покупать яхту. Слава Богу, нам никогда не приходило в голову приобрести что-то вроде острова. У нас нет таких потребностей и амбиций, Из-за которых разваливается много компаний. Некоторые семьи продают свои акции, чтобы жить на широкую ногу, вдруг "бум" – уже кто-то их поглощает", – говорил Уолтон.

Приобретенный товар в Wallmart, кстати, можно вернуть не в течение 14 дней, как в Украине, например, а в течение нескольких месяцев. Журналистка Елена Кук трижды побывала в США, она рассказала, что когда она как студентка приехала на Work and Travel, то нужно было транспортное средство – там в основном все передвигаются таким образом.

Наш руководитель, будучи в Штатах уже лет 10, знал этот момент – мы можем купить этот велосипед, а потом, поскольку мы возвращаемся в Украину, нам он не будет нужен, мы сможем его вернуть. Елена Кук Журналистка

Чтобы обменять товар на деньги, конечно, надо прихватить с собой чек. Но даже в случае его отсутствия в Walmart, вероятно, пойдут клиенту навстречу.

"У них есть классная программа – мне не отдали те деньги, но дали так называемый store credit. То есть якобы кредит на ту сумму в магазине, за которую я могу купить что-нибудь. И это уже было хоть что-то. Я бы потеряла те 80 долларов, а так за них, что хотела, могла купить в магазине", – рассказала журналистка.

Мировое лидерство по объему продаж

Walmart – популярный маркет для оптовых закупок продуктов, ведь так еще дешевле. В 2019 году, по версии Business Insider, сеть Уолтонов стала мировым лидером по объему продаж. За год она продала товаров на 503 миллиарда долларов. Однако на родном американском рынке она не может похвастаться лидерством.

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"Он имеет своих клиентов и действительно, там можно увидеть очереди на кассах самообслуживания и много людей. Но он не является самым первым супермаркетом. У нас здесь самые популярные Whole Foods, SafeWay и Costco. Ну и также Walmart входит в этот перечень", – пояснила журналистка, живущая в Калифорнии, Ирина Труш.

Если отдельно принимать во внимание продуктовый сектор, то здесь есть обратная сторона медали, которая часто настораживает потенциальных покупателей.

У нас с мужем был эксперимент: мы попытались экономить на продуктах и закупаться в супермаркетах, которые позиционируют себя как более дешевые. Но мы решили отказаться от этой идеи. Собственно, когда ты платишь меньше за овощи или фрукты, ты получаешь худшее качество. Ирина Труш Журналистка

Традиционно удивляет азиатский рынок. Например, в китайских Walmart предлагают товары, которых не найти в других магазинах глобальной сети.

Там можно увидеть живых черепах или лягушек. И предлагают их купить не как домашних любимцев, а как еду. В китайских маркетах также продают необычные для европейского покупателя закуски:

одну сосиску, запакованную отдельно:

утиные ножки или шейки.

В отделе игрушек можно увидеть много странных гибридов и смесей. Например, пистолет Супермена, который стреляет теннисными мячами. Трудно вспомнить, чтобы Супермен когда-либо использовал пистолет. Или набор фастфуд трансформеров-робот-бургер или робот картошка-фри. Еще есть детская бензопила.

Негативное влияние сети на экологию

В XXI веке, когда забота об экологии – это не только проявление социальной ответственности, но и способ завоевать лояльность клиентов, Walmart тоже пытается сказать свое слово.

В 2005 году Walmart открыл два экспериментальных экомагазина. В Техасе и Колорадо. В них использовали солнечную и ветровую энергии, а их бойлеры работали на биотопливе,

– рассказала Ульяна Швед, креативный директор агентства Once.

Также сеть амбициозно заявляет, что работает над снижением выбросов парниковых газов. Но не все так однозначно.

Назвать Walmart экобрендом трудно. По-моему, это было бы лицемерием. Потому что Walmart – это один из тех брендов, которые генерируют огромное количество перепотребление и тратят очень много ресурсов Земли. Елена Кук Журналистка

В то же время еще несколько лет назад этот супермаркет никак нельзя было назвать сознательным в использовании полиэтилена. В конце Американский институт локального доверия провел исследование и пришел к выводу, что своими экоакциями Walmart сделал больше полезного для собственного пиара, чем для природы.

Например, ритейлер спонсирует предвыборные кампании конгрессменов США, которые стабильно голосуют против мер для сохранения окружающей среды. Собственно, сеть Уолтонов обвинили в гринвошинге.

Гринвошинг – это форма экологического маркетинга, в которой применяют методы, направленные на введение потребителя в заблуждение. Когда для привлечения покупателей производители акцентируют на том, что являются экологически сознательными. Хотя на самом деле влияние этих компаний на природу остается пагубным. Также это явление называют "зеленым камуфляжем".

Также покупатели забрасывают Walmart пропаганду нездорового питания. По словам Елены Кук, на первых полках в магазине, сразу при входе, чипсы, сухарики – вредные товары. Люди массово покупают. Они действительно страдают от избыточного веса. И маркетинг еще больше их наталкивает на это.

Самые известные скандалы с Walmart

Фигурировал американский ритейлер и в коррупционном скандале. В 2012 году комиссия по ценным бумагам США обвинила сеть в том, что ее менеджеры в Китае, Мексике, Бразилии и Индии давали взятки иностранным чиновникам в обмен на преференции для бизнеса Уолтонов.

После завершения расследования в 2019 году Walmart согласился выплатить 282 миллиона долларов в обмен на снятие обвинений. Ритейлер подчеркнул, что скандальные платежи происходили до 2011 года.

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С тех пор сеть пошла на сотрудничество с правительством, провела внутреннее расследование действий своих менеджеров и планирует ввести специальную программу, чтобы избежать таких случаев в будущем.

Еще один скандал случился из-за неудачной рекламы, которую пиарщики Walmart впоследствии назвали провокацией конкурентов. На канадском сайте сети продавался рождественский свитер с изображением Санты, который держал соломинку в руке. А перед ним были рассыпаны дорожки снега с намеком на кокаин.



Скандал произошел из-за рекламы / Фото Unsplash

Описание свитера тоже было двусмысленным: "Мы все знаем, как работает снег. Он белый, пушистый, а лучший идет прямо из Южной Америки. Это плохая новость для веселого старика Ники, который живет далеко на Северном полюсе. Вот почему Санта действительно любит наслаждаться моментом, когда получает качественный колумбийский снег класса А".

После возмущенных комментариев пользователей сеть забрала товар с сайта и извинилась. Заявили, что товар разместил на их портале сторонний продавец.

Почему компании пришлось поднять зарплаты

Сейчас сеть Walmart насчитывает 10,5 тысяч супермаркетов. Во всем мире на Уолтонов работает впечатляющее количество людей – 2 миллиона 200 тысяч. А в конце сентября 2021 года ритейлер заявил, что и этих рабочих рук мало.

Компания планирует дополнительно нанять еще 150 тысяч работников, чтобы справиться с объемами работы в преддверии рождественско-новогодних праздников. А также предложит персоналу взять "экстрачасы" в этот насыщенный период.



Сеть Walmart насчитывает 10,5 тысяч супермаркетов / Фото Unsplash

Кстати, ранее сотрудники Walmart в Америке не раз жаловались на низкие зарплаты. В среднем им платили 11 долларов в час. Это меньше, чем, например, на Amazon, которым руководит неоднократно названный скрягой Джефф Безос.

У него час в среднем стоит 15 долларов. Поэтому, чтобы утолить кадровый голод, Walmart пришлось поднять зарплаты до уровня конкурентов.

Запуск Walmart Television Network

Потомки Сэма продолжали делать ставки на инновации и программы привлечения покупателей. Например, еще в 1998 году они запустили телевизионный канал Walmart Television Network, который транслировали во всех магазинах сети.

Анонсировали все скидки, акции и новинки. В 2007 году – еще один шаг для удобства клиентов.

Сейчас Walmart – это не только супермаркет. Также у них есть свой сайт, где можно делать онлайн-заказы. Покупать не только продукты, но и другие вещи, необходимые для повседневного обихода. Ирина Труш Журналистка

Доставят соответствующие вещи бесплатно. Конечно, сейчас такой опцией никого не удивишь. Но в 2007 году это была новинка.

Самую свежую попытку привлечь новую аудиторию Walmart сделал в октябре 2021 года. На своем сайте ритейлер создал отдельную страницу Netflix Hub, где можно приобрести товары по тематике "Ведьмака", "Очень странных дел" или "Игры в кальмара", которая приобрела огромную популярность в 90 странах мира.