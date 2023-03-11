Враг планирует реализовать замысел 11 марта, однако дата ориентировочная. Военный эксперт Олег Жданов призвал белорусов быть внимательными и осторожными. Об этом он сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.
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Хочу обратиться к белорусам. Сарафанное радио – самое мощное средство для распространения информации. Пожалуйста, к вашему сведению: Украина не хочет еще одного фронта, поэтому никакие провокации с нашей стороны совершаться не будут, никакие диверсионные группы никуда заходить не будут,
– заверил военный эксперт.
России снова нужна кровавая картинка
Традиционно, Россия планирует совершить на границе провокацию с гибелью гражданских, чтобы показать красивую картинку. Более того, для ее освещения в Беларусь прибыл лично Соловьев, как один из ведущих пропагандистов. Россияне даже планируют телерадиомост и прямую трансляцию с места событий.
"Жаль тех гражданских людей, которые могут погибнуть. Здесь чужая территория, российским наемникам будет безразлично, кого убивать. Чем больше крови они прольют – тем ярче будет картинка на российском телевидении. Будьте внимательны", – подчеркнул Жданов.
Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусов. "Да, мы активно критикуем ваш режим, ваше руководство. Мы даже иногда критикуем слабое сопротивление гражданского общества. Видите, мы вдруг что – сразу идем на "Майдан", палим покрышки. Да, у нас проливается кровь. Но мы отвечаем жестко и сразу", – подытожил военный эксперт Олег Жданов.
Провокация России на белорусской границе / Жданов обратился к белорусам: смотрите видео
Помешает ли провокация контрнаступления ВСУ
- По мнению полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, провокация никак не помешает нашему контрнаступлению. Так, планируется исключительно информационное действо.
- Это не заставит ВСУ перебрасывать дополнительные ресурсы и рисковать подготовкой к наступательным операциям. "Там достаточно войск для того, чтобы уладить любую ситуацию", – подчеркнул военный эксперт.
- По словам Грабского, на территории Беларуси проведен весь спектр мероприятий, предусматривающий следующий шаг – начало мобилизации. Но из-за того, что этот процесс не начался, эта провокация будет нести исключительно информационный характер.
- Он сравнил запланированную провокацию с событиями, которые произошли накануне в Брянской области и не имели никаких последствий, кроме обсуждений в пропагандистских эфирах. "Даже если мы представим, что после этой провокации будет объявлена мобилизация, то тем подразделениям потребуется по меньшей мере 2 – 3 месяца, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень боевой готовности", – считает он.
- Как заметил полковник запаса ВСУ, российских войск на территории Беларуси крайне недостаточно, чтобы не мобилизовать белорусов. А они, мягко говоря, не в восторге от войны.