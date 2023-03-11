Враг планирует реализовать замысел 11 марта, однако дата ориентировочная. Военный эксперт Олег Жданов призвал белорусов быть внимательными и осторожными. Об этом он сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Хочу обратиться к белорусам. Сарафанное радио – самое мощное средство для распространения информации. Пожалуйста, к вашему сведению: Украина не хочет еще одного фронта, поэтому никакие провокации с нашей стороны совершаться не будут, никакие диверсионные группы никуда заходить не будут,

– заверил военный эксперт.

России снова нужна кровавая картинка

Традиционно, Россия планирует совершить на границе провокацию с гибелью гражданских, чтобы показать красивую картинку. Более того, для ее освещения в Беларусь прибыл лично Соловьев, как один из ведущих пропагандистов. Россияне даже планируют телерадиомост и прямую трансляцию с места событий.

"Жаль тех гражданских людей, которые могут погибнуть. Здесь чужая территория, российским наемникам будет безразлично, кого убивать. Чем больше крови они прольют – тем ярче будет картинка на российском телевидении. Будьте внимательны", – подчеркнул Жданов.

Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусов. "Да, мы активно критикуем ваш режим, ваше руководство. Мы даже иногда критикуем слабое сопротивление гражданского общества. Видите, мы вдруг что – сразу идем на "Майдан", палим покрышки. Да, у нас проливается кровь. Но мы отвечаем жестко и сразу", – подытожил военный эксперт Олег Жданов.

Провокация России на белорусской границе / Жданов обратился к белорусам: смотрите видео

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