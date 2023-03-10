Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что Россия пытается запугать Лукашенко и усилить паранойю, чтобы полностью его контролировать.

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В украинской разведке заявили, что сейчас Кремль готовит провокацию на границе Украины с Беларусью, которую во время телемоста планирует освещать российский пропагандист Владимир Соловьев.

Не исключено, что это станет очередной попыткой вовлечь Беларусь в войну с Украиной, сообщил Фесенко. Однако также отметил, что Россия сейчас перекидывает свои военные подразделения из Белоруссии, где те проходят учения, на территорию Донбасса.

Если бы они готовили реальное наступление, тогда происходил бы процесс концентрации российских войск на территории Беларуси,

– добавил говорящий.

Россия хочет отвлечь внимание ВСУ

Попытки втягивания Беларуси в войну с Украиной возможны, предположил Фесенко. Однако даже если будет определенная попытка демонстрации военных действий против Украины – это только маневр, чтобы отвлечь внимание и часть Вооруженных сил на белорусское направление из Донбасса, и уменьшить вероятность контрнаступательных действий Украины в ближайшее время.

Фесенко считает, если к упомянутой провокации причастен Соловьев, то эта акция носит пропагандистский характер. Ее целью может стать дискредитация Украины или демонстрация, что после событий в Брянской области Украина нападает на Беларусь.

Это нужно для того, чтобы усилить паранойю Лукашенко. По возвращении из Китая он явно на взводе,

– заметил Фесенко.

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Паранойя Лукашенко растет

О том, что самопровозглашенный президент Беларуси не в себе свидетельствует хамский выпад в адрес Президента Украины Владимира Зеленского, решение о смертной казни для чиновников в связи с госизменой. Это свидетельствует о том, что паранойя Лукашенко растет, подчеркнул политолог.

Причина этого точно неизвестна. Однако эксперт предположил, что российские спецслужбы подбрасывают Лукашенко разную информацию.

Мол, на него готовится покушение, украинские спецслужбы работают, организовали нападение на аэродром, готовят нападение на Лукашенко, возможно, и то, что Украина готовит нападение на Беларусь, хочет свергнуть Лукашенко и поставить свою власть,

– сказал Фесенко.

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