Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що Росія намагається залякати Лукашенка і посилити параною, щоб повністю його контролювати.

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В українській розвідці заявили, що зараз Кремль готує провокацію на кордоні України з Білоруссю, яку під час телемоста планує висвітлювати російській пропагандист Владімір Соловйов.

Не виключено, що це стане черговою спробою залучити Білорусь у війну з Україною, повідомив Фесенко. Однак також зазначив, що Росія зараз перекидає свої військові підрозділи з Білорусії, де ті проходять навчання, на територію Донбасу.

Якби вони готували реальний наступ, тоді відбувався б процес концентрації російських військ на території Білорусі,

– додав мовець.

Росія хоче відвернути увагу ЗСУ

Спроби втягування Білорусі у війну з Україною можливі, припустив Фесенко. Проте навіть, якщо буде певна спроба демонстрації військових дій проти України – це лише маневр, аби відвернути увагу та частину Збройних сил на білоруський напряму з Донбасу, і зменшити ймовірність контрнаступальних дій України найближчим часом.

Фесенко вважає, якщо до згаданої провокації причетний Соловйов, то ця акція має пропагандистський характер. Її метою може стати дискредитація України або демонстрація, що нібито після подій в Брянській області Україна нападає на Білорусь.

Це потрібно для того, щоб посилити параною Лукашенка. Після повернення з Китаю він явно на взводі,

– зауважив Фесенко.

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Параноя Лукашенка росте

Про те, що самопроголошений президент Білорусі не в собі свідчить хамський випад на адресу Президента України Володимира Зеленського, рішення про смертну кару для чиновників у зв'язку з держзрадою. Це свідчить, що параноя Лукашенка зростає, наголосив політолог.

Причина цього достеменно невідома. Однак експерт припустив, що російські спецслужби підкидають Лукашенку різну інформацію.

Мовляв, на нього готується замах, українські спецслужби працюють, організували напад на аеродром, готують напад на Лукашенка, можливо, і те, що Україна готує напад на Білорусь, хоче скинути Лукашенка і поставити свою владу,

– сказав Фесенко.

Планується провокація на кордоні з Білоруссю: що відомо