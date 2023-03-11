Ворог планує реалізувати задум 11 березня, однак дата орієнтовна. Військовий експерт Олег Жданов закликав білорусів бути пильними й обережними. Про це він сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Хочу звернутися до білорусів. Сарафанне радіо – найпотужніший засіб розповсюдити інформацію. Будь ласка, до вашого відома: Україна не хоче ще одного фронту, тому жодні провокації з нашого боку проводитися не будуть, ніякі диверсійні групи нікуди заходити не будуть,

– запевнив військовий експерт.

Росії знову потрібна кривава картинка

Росія планує здійснити на кордоні провокацію із загибеллю цивільних, щоб показати гарну картинку. Ба більше, для її висвітлення у Білорусь прибув особисто Соловйов, як один з провідних пропагандистів. Вони навіть планують телерадіоміст й пряму трансляцію з місця подій.

"Шкода тих цивільних людей, які можуть загинути. Тут чужа територія, російським найманцям буде байдуже, кого вбивати. Чим більше крові вони проллють – тим яскравіша буде картинка на російському телебаченні. Будьте уважні", – наголосив Жданов.

Мета провокації – створення ворожої громадської думки відносно України з боку білорусів. "Так, ми активно критикуємо ваш режим, ваше керівництво. Ми навіть іноді критикуємо слабкий спротив громадського суспільства. Бачите, ми раптом що – одразу йдемо на Майдан, палимо покришки. Так, в нас проливається кров. Але ми відповідаємо жорстко й одразу", – підсумував військовий експерт Олег Жданов.

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