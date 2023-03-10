Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, планується саме інформаційне дійство, тому провокація не змусить ЗСУ перекидати додаткові ресурси та ризикувати підготовкою до наступу.

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"Провокація можлива, але вона не призведе до того, щоб ми були змушені перекидати додаткові ресурси, ризикуючи підготовкою до наступальних операцій. Там достатньо військ для того, щоб залагодити будь-яку ситуацію", – наголосив експерт.

Провокація не завадить контрнаступу ЗСУ

Грабський переконаний, що провокація Росії на кордоні України та Білорусі буде нести виключно інформаційний характер як елемент гібридної війни.

На території Білорусі проведений весь спектр заходів, який передбачає наступний крок – початок мобілізації. Але через те, що цей процес не почався, ця провокація буде нести виключно інформаційний характер,

– сказав полковник ЗСУ.

Військовий експерт порівняв заплановану провокацію із подіями, які відбулись у Брянській області в Росії та не мали жодних наслідків, крім обговорень у пропагандистських ефірах.

"Навіть якщо ми уявимо, що після цієї провокації буде оголосять мобілізацію, то тим підрозділам буде потрібно щонайменше 2 – 3 місяці, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень бойової готовності", – вважає він.

Сергій Грабський зазначив, що російських військ на території Білорусі вкрай недостатньо, аби не мобілізувати білорусів, які, м’яко кажучи, не в захваті від війни.

Грабський про провокацію Росії: дивіться відео

Що відомо про можливу провокацію