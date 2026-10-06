Вооруженные люди в масках проникли из Беларуси в Латвию и угрожали военным

Национальные вооруженные силы Латвии остановили агрессивную попытку прорыва границы группой из 20 нелегальных мигрантов, которых сопровождали вооруженные люди в масках со стороны Беларуси. Во время провокации вооруженные кураторы высказывали угрозы в адрес военнослужащих, а впоследствии диверсанты проникли на латвийскую территорию и похитили камеры наблюдения.

Согласно заявлению латвийского военного ведомства, новая провокация на границе отличалась особой демонстративностью и агрессивностью по сравнению с предыдущими инцидентами.

Каковы подробности инцидента?

Сопровождающие с белорусской стороны не только принудительно гнали группу иностранцев в направлении Латвии, но и высказывали прямые угрозы в адрес военнослужащих, обеспечивавших охрану границы.

Впоследствии конфликт приобрел еще более острую форму на другом участке границы. Через несколько часов после пресечения прорыва неизвестные лица в масках незаконно проникли на латвийскую территорию.

Диверсанты успели повредить распределительный шкаф и похитить установленные камеры видеонаблюдения еще до прибытия патрульного наряда, после чего оперативно отступили обратно на территорию Беларуси.

Вооруженные провокации как инструмент гибридного давления

Подобные действия подтверждают продолжение целенаправленной гибридной кампании, направленной против безопасности Латвии, а также внешних рубежей Евросоюза и НАТО.

Искусственно созданные миграционные волны регулярно используются белорусским режимом в качестве инструмента постоянного военно-политического давления на соседние государства.

Вооруженные сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военным. Беларуси следует понимать, что подобные случаи могут привести к гораздо более серьезным последствиям для нее самой,

– отметил латвийский политик Янис Домбрава.

В ответ на вызовы командование латвийской армии подтвердило намерение и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Государственной пограничной охране на границах с Беларусью и Россией для эффективного противодействия гибридным угрозам.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал балтийских националистов периода Второй мировой войны пособниками нацистской Германии. В российском ведомстве заявили, что это решение якобы создает юридические основания для защиты интересов России на территории Латвии, Литвы и Эстонии.