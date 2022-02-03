"Провокация в сторону Украины": боевики распространяют фейки об "обострении" на Донбассе

Оккупанты на Донбассе распространяют очередные циничные фейки. В частности, что в Госпогранслужбе Украины приказали ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

Андрей Демченко – представитель Госпогранслужбы Украины – в комментарии 24 каналу опроверг фейк. Он подчеркнул, что именно боевики единолично ограничивают передвижение людей. В частности, действуют жесткие ограничения для местных жителей, которые хотят выехать с оккупированных территорий.

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Такие заявления, которые делают оккупанты из России и поддерживают российские пропагандисты, – ничто иное, чем провокационные заявления в сторону Украины,

– подчеркнул Демченко.

Демченко заявил, что Госпогранслужба руководствуется законами и ни в коем случае не может ограничить права передвижения людей. Речь идет о гражданах Украины и иностранцах.

"Свежие" фейки оккупантов

Оккупанты Донетчины заявили, что глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко якобы приказал ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Это вроде собирались ввести уже с 20 февраля.

Также боевики цинично рассказывают: МИД Украины "просит" дипломатические представительства стран мира сообщить иностранцам, что стоит "в кратчайшие сроки" уехать с Донбасса.

ВСУ не планируют наступления

Алексей Резников – министр обороны заявил: фейки, что ВСУ якобы готовят наступление на Донбасс, негативно влияют на самих боевиков. Украинская разведка фиксирует у оккупантов "испуг и психологическое состояние низкого уровня".

Резников в очередной раз подчеркнул: ВСУ не планируют ни одного наступления на Донбасс.

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Редакция 24 канала ожидает комментарий от МИД Украины.