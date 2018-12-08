15:21
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Провокационные билборды о сепаратизме на Закарпатье: в деле появилась подозреваемая

      132 Читати новину українською
      Провокационные билборды о сепаратизме на Закарпатье: в деле появилась подозреваемая
      Провокационные билборды о сепаратизме на Закарпатье: в деле появилась подозреваемая / Укринформ

      Правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления жительнице Мукачево. Именно ее подозревают в заказе и организации печати провокационных плакатов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье.

      Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

      "Установлено, что женщина заказала и оплатила одной из рекламных агентств края печать плакатов провокационного характера с надписью "Остановим сепаратистов", – сообщили в прокуратуре.

      Читайте также: На Закарпатье появились новые провокационные билборды с Москалем: фото

      Там напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел Закарпатья.

      31-летней жительнице Мукачево объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц,
      – добавили в прокуратуре.

      Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.

      Напомним, в конце октября на Закарпатье появилось более 20 билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. На них изобразили Василия Брензовича – лидера венгерской партии КМКС, заместителя председателя Закарпатского облсовета Иосифа Борт, и Илдику Орос – ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Расследования Венгрия Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10589
      Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      сегодня , 13:05 Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      216
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сегодня , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 110
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сегодня , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 139
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1779
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты цинично отказались платить компенсацию пострадавшей
       2 ноября , 10:01
      Как приготовить зефир: рецепты приготовления в домашних условиях
       4 августа , 16:12
      Роналду потратил сумасшедшую сумму на юристов в деле о клевете об изнасиловании
       13 октября , 12:51
      Какие бывают типы кузова легковых автомобилей
       14 октября , 14:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук