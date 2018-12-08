Провокационные билборды о сепаратизме на Закарпатье: в деле появилась подозреваемая

Правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления жительнице Мукачево. Именно ее подозревают в заказе и организации печати провокационных плакатов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье.

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

"Установлено, что женщина заказала и оплатила одной из рекламных агентств края печать плакатов провокационного характера с надписью "Остановим сепаратистов", – сообщили в прокуратуре.

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Там напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел Закарпатья.

31-летней жительнице Мукачево объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц,

– добавили в прокуратуре.

Сейчас следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, в конце октября на Закарпатье появилось более 20 билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. На них изобразили Василия Брензовича – лидера венгерской партии КМКС, заместителя председателя Закарпатского облсовета Иосифа Борт, и Илдику Орос – ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.