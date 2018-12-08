14:53
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Провокативні білборди про сепаратизм на Закарпатті: у справі з’явилась підозрювана

      1279 Читать новость на русском
      Провокативні білборди про сепаратизм на Закарпатті: у справі з’явилась підозрювана
      Провокативні білборди про сепаратизм на Закарпатті: у справі з’явилась підозрювана / Укрінформ

      Правоохоронці оголосили про підозру у скоєнні злочину жительці Мукачева. Саме її підозрюють у замовленні та організації друку провокативних плакатів "Зупинимо сепаратистів" на Закарпатті.

      Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

      "Встановлено, що жінка замовила та оплатила одній з рекламних агенцій краю за друк плакатів провокаційного характеру з написом "Зупинимо сепаратистів", – повідомили у прокураторі.

      Читайте також: На Закарпатті з'явилися нові провокаційні білборди з Москалем: фото

      Там нагадали, що в ніч з 19 на 20 жовтня плакати були розміщені на території декількох сіл Закарпаття.

      31-річній мукачівці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб,
      – додали в прокуратурі.

      Зараз слідчі встановлюють інших осіб, причетних до скоєння цього злочину.

      Нагадаємо, наприкінці жовтня на Закарпатті з'явилися понад 20 білбордів із написом "Зупинимо сепаратистів" під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. На них зобразили Василя Брензовича – лідера угорської партії КМКС, заступника голови Закарпатської облради Йосипа Борто, та Ілдику Орос – ректора угорського інституту ім. Ф.Ракоці в Берегові.

      Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини Новини Закарпаття Угорщина
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 8543
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      382
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 193
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сьогодні , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 126
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1718
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Сигнал радіомаяка зниклого EgyptAir вдалось впіймати через тиждень після катастрофи
       26 травня 2016 , 09:42
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      З'явилась перша інформація про нову Skoda Rapid
       31 серпня , 12:05
      Зірка ПСЖ забив гол ударом з кутового (відео)
       1 вересня , 20:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук