Провокативні білборди про сепаратизм на Закарпатті: у справі з’явилась підозрювана

Правоохоронці оголосили про підозру у скоєнні злочину жительці Мукачева. Саме її підозрюють у замовленні та організації друку провокативних плакатів "Зупинимо сепаратистів" на Закарпатті.

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

"Встановлено, що жінка замовила та оплатила одній з рекламних агенцій краю за друк плакатів провокаційного характеру з написом "Зупинимо сепаратистів", – повідомили у прокураторі.

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Там нагадали, що в ніч з 19 на 20 жовтня плакати були розміщені на території декількох сіл Закарпаття.

31-річній мукачівці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб,

– додали в прокуратурі.

Зараз слідчі встановлюють інших осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Закарпатті з'явилися понад 20 білбордів із написом "Зупинимо сепаратистів" під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. На них зобразили Василя Брензовича – лідера угорської партії КМКС, заступника голови Закарпатської облради Йосипа Борто, та Ілдику Орос – ректора угорського інституту ім. Ф.Ракоці в Берегові.