Проживание Трампа в Хельсинки оплатил президент Финляндии, – СМИ
В ходе визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в Хельсинки проживание было оплачено офисом президента Финляндии Саули Ниинистё.
Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на собственные источники.
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По данным издания, Трамп остановился в гостевом домике правительства Финляндии, что расположен рядом с отелем Hilton Kalastajantorppa.
Отмечается, что на организацию встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки офис Ниинистё потратил более 250 тысяч евро.
В эту сумму также входит оплата проживания Дональда Трампа. В целом бюджет, потраченный Финляндией на организацию саммита США – Россия составил 10 миллионов евро.
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.