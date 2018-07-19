Проживание Трампа в Хельсинки оплатил президент Финляндии, – СМИ

В ходе визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в Хельсинки проживание было оплачено офисом президента Финляндии Саули Ниинистё.

Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, Трамп остановился в гостевом домике правительства Финляндии, что расположен рядом с отелем Hilton Kalastajantorppa.

Отмечается, что на организацию встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки офис Ниинистё потратил более 250 тысяч евро.

В эту сумму также входит оплата проживания Дональда Трампа. В целом бюджет, потраченный Финляндией на организацию саммита США – Россия составил 10 миллионов евро.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.