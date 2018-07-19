Проживання Трампа у Гельсінкі оплатив президент Фінляндії, – ЗМІ
У ході візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до Гельсінкі проживання було оплачено офісом президента Фінляндії Саулі Нііністьо.
Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на власні джерела.
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За даними видання, Трамп зупинився у гостьовому будиночку уряду Фінляндії, що розташований поряд з готелем Hilton Kalastajantorppa.
Зазначається, що на організацію зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі офіс Нііністьо витратив понад 250 тисяч євро.
До цієї суми також входить оплата проживання Дональда Трампа. Загалом бюджет витрачений Фінляндією на організацію саміту США – Росія склав 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.