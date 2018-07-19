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Проживання Трампа у Гельсінкі оплатив президент Фінляндії, – ЗМІ

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Загальний бюджет саміту склав 10 мільйонів євро
Загальний бюджет саміту склав 10 мільйонів євро / k1.ua

У ході візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до Гельсінкі проживання було оплачено офісом президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, Трамп зупинився у гостьовому будиночку уряду Фінляндії, що розташований поряд з готелем Hilton Kalastajantorppa.

Зазначається, що на організацію зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі офіс Нііністьо витратив понад 250 тисяч євро.

До цієї суми також входить оплата проживання Дональда Трампа. Загалом бюджет витрачений Фінляндією на організацію саміту США – Росія склав 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. 

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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