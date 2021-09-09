Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил, что сейчас принимаются меры для спасения граждан. Начата поисково-спасательная операция, к которой готова присоединиться армия.
Читайте также В Чехии столкнулись поезда: 2 человека погибли, десятки пострадали – фото
- Сейчас спасли около 42 человек, в том числе ребенка, немало пострадавших в больницах.
- В медучреждении от полученных травм во время аварии скончалась одна из спасенных женщин.
Авария судов на реке
Известно, что пассажирское судно с примерно 120 пассажирами на борту, следовавшее из речного острова Малуджа к Нимати Гати, столкнулось со встречной лодкой.
Лодка "Ма Камала" перевернулась, а затем затонула,
– сказал представитель Департамента внутреннего водного транспорта.
На кадрах с места происшествия видно, как одно из судов переворачивается, а пассажиры прыгают в воду, чтобы спастись.
Багаж, а также мотоциклы и автомобили на лодках смыло в реку.
В Индии столкнулись два пассажирских судна / Фото Batori WORLD