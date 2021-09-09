Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді повідомив, що наразі вживаються заходи для порятунку громадян. Розпочато пошукову-рятувальну операцію, до якої готова долучитися армія.

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Наразі врятували близько 42 осіб, зокрема дитину, чимало потерпілих у лікарнях.

У медзакладі від отриманих травм під час аварії померла одна з врятованих жінок.

Аварія суден на річці

Відомо, що пасажирське судно з приблизно 120 пасажирами на борту, яке рухалося з річкового острова Малуджа до Німаті Гаті, зіткнулося із зустрічним човном.

Човен "Ма Камала" перекинувся, а потім затонув,

– сказав представник Департаменту внутрішнього водного транспорту.

На кадрах з місця події видно, як одне з суден перевертається, а пасажири стрибають у воду, щоб врятуватися.

Багаж, а також мотоцикли та автомобілі на човнах змило у річку.

В Індії зіткнулися два пасажирських судна / Фото Batori WORLD