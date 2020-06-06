Венгерским пограничникам удалось спасти жизнь украинцу. Того течению реки Тиса занесло на территорию соседнего с Украиной государства. А когда правоохранители достали мужчину из воды, он был без сознания.

Детали инцидента

Событие произошло примерно в 21:30 5 июня вблизи Мукачево, а именно пограничного пункта контроля "Дьяково". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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Украинские пограничники заметили, как в Тисе течением сносит человека без признаков жизни. Поэтому они сразу известили венгерских коллег и другие соответствующие подразделения. Кроме того, правоохранители выставили дополнительные наряды для проверки береговой отмели реки. Заметим, что через нее проходит украинско-венгерская граница.



Мужчину снесло течением реки Тиса / Фото: Прессцентр ГНСУ

Вскоре пограничникам Венгрии удалось извлечь из воды пострадавшего. Поскольку он был без сознания, ему вызвали скорую медицинскую помощь. Позже венгерские правоохранители передали его украинским пограничникам.

Что известно о пострадавшем

Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что мужчине – 28 лет. Проживает он в пограничной зоне.



Потерпевший житель Закарпатья: он проживает возле границы / Фото: Прессцентр ГНСУ

Причиной инцидента стало то, что украинец прыгнул с моста, который размещается на территории Украины. Что толкнуло мужчину на такой поступок, он пока не объяснил.

А дальше, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки. И его начало сносить на территорию соседней страны.

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Чоловік стрибнув у Тису з мосту, але пояснити свій учинок він не може / Фото: Пресцентр ДПСУ



Мост размещается на территории Украины / Фото: Прессцентр ГНСУ

Тиса, в которой оказался украинец, проходит через украинско-венгерскую границу / Фото: Прессцентр ГНСУ