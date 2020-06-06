Угорським прикордонникам вдалося врятувати життя українцю. Того течією річки Тиса занесло на територію сусідньої з Україною держави. А коли правоохоронці дістали чоловіка з води, він був непритомним.

Деталі інциденту

Подія сталася приблизно о 21:30 5 червня поблизу Мукачева, а саме прикордонного пункту контролю "Дякове". Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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Українські прикордонники помітили, як у Тисі течією зносить людину без ознак життя. Тому вони одразу сповістили угорських колег та інші відповідні підрозділи. Крім того, правоохоронці виставили додаткові наряди для перевірки берегової відмілини річки. Зауважимо, що через неї проходить українсько-угорський кордон.



Чоловіка знесло течією річки Тиса / Фото: Пресцентр ДПСУ

Невдовзі прикордонникам Угорщини вдалося витягти з води потерпілого. Оскільки він був без свідомості, йому викликали швидку медичну допомогу. Опісля угорські правоохоронці передали його українським прикордонникам.

Що відомо про потерпілого

Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що чоловікові – 28 років. Проживає він у прикордонній зоні.



Потерпілий чоловік – житель Закарпаття: він проживає біля кордону / Фото: Пресцентр ДПСУ

Причиною інцидент стало те, що українець стрибнув з мосту, який розміщується на території України. Що наштовхнуло чоловіка на такий вчинок, він поки не пояснив.

А далі, ймовірно, отримавши травму, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки. Його почало зносити на територію сусідньої країни.

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Чоловік стрибнув у Тису з мосту, але пояснити свій учинок він не може / Фото: Пресцентр ДПСУ



Міст розміщується на території України / Фото: Пресцентр ДПСУ



Тиса, в якій опинився українець, проходить через українсько-угорський кордон / Фото: Пресцентр ДПСУ