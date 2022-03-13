Псевдореспублики в Херсоне не будет: местные депутаты приняли важные решения

Депутаты Херсонского областного совета провели экстренное заседание, во время которого заявили, что "Херсон – это Украина и никакой псевдореспублики на территории области не будет". Они приняли соответствующее решение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Депутаты отметили, что в СМИ разгоняется тема, что в Херсонской области будет создана определенная псевдореспублика “ХНР”, однако Херсонский областной совет заявил, что этого не будет никогда.

Поэтому депутаты приняли решение о том, что любое заявление или "референдум" оккупантов по "псевдоХНР" – это бутафория. По словам депутатов, Херсонская область – есть и будет неотъемлемой частью Украины.

Депутаты Херсонского областного совета никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области “народную республику” и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам – "Русский военный кораблю – иди на*уй",

– говорится в обращении.

Там добавили, что Херсонская область непокоренная и противостоит захватчику, а Херсон – это Украина.



Обращение депутатов в Херсоне относительно попытки создать псевдореспублику

К слову, оккупанты пытаются всячески провести "референдум" в Херсоне и признать там псевдореспублику. Однако местные депутаты заявляют, что никогда этого не признают.

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