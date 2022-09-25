Нарисовали цифры: оккупанты назвали "референдумы" на Донбассе и Запорожье состоявшимися

Так оккупанты нарисовали на оккупированных территориях явку, превышающую более 50%. Однако в правдивость таких данных и легитимность проведенных "референдумов" никто не верит.

Так, в квазиреспубликах и на оккупированной части Запорожья люди якобы охотно голосовали на так называемом референдуме. Об этом стало известно, в частности, и из российских СМИ, передает 24 канал.

Важно Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум

Украинцы якобы радостно голосовали за присоединение к россии

Так, по "правдивым" данным пропагандистов, на Донбассе явка превысила 50%, а в Запорожской области составила 51.55%. Как сообщила "глава ЦИК" Елена Кравченко, только в "лнр" за три дня голосования на "референдуме" о вхождении в состав россии явка была 76,09%, что составило более 85 тысяч граждан квазиреспублики.

Кроме того, за пределами Запорожской области, как выдумали пропагандисты, проголосовали якобы около 32 тысяч украинцев за три дня. Более того, так называемая глава избирательной комиссии запорожского региона Галина Катющенко заявила, что обращений относительно нарушений порядка на референдуме в Запорожской области не зафиксировано по итогам третьего дня голосования. А депутат Морозов, который был наблюдателем, заверил, что законодательство во время проведения референдума в "днр" было соблюдено в полной мере.

На "результаты" референдумов отреагировали в Украине

Россияне проводят псевдореферендумы на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей за "присоединение к россии". 27 сентября псевдоголосование должно завершиться, а уже 29 сентября россия планирует провозгласить аннексию украинских территорий.

Все эти фантазии оккупантов прокомментировал уже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Кроме "правдивости" данных, он обратил внимание и на то, как эти псевдореферендумы проводились.

Все мы с вами знаем, что украинцам не нужны никакие референдумы и никакая россия. Для этого коллаборанты, вместе с вооруженными рашистами, ходят по домам и заставляют людей ставить галочки в недобюллетенях,

– отметил Куртев.

Как и любой в цивилизованном мире, у Запорожского городского совета есть четкая позиция – проведение псевдореферендумов абсолютно незаконно и противоречит и международным правовым нормам, и Конституции Украины, и европейским ценностям.

Депутаты Запорожского городского совета уже подготовили проект обращения о непризнании референдумов и их результатов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Это обращение будет адресовано:

Президенту Украины,

Верховной Раде,

Кабинету Министров,

Министерству иностранных дел,

Евровропарламенту,

Совету безопасности ООН.

Это наш дом, наша земля, наша Украина. Единая и неделимая. И мы обязательно будем бороться за ее целостность. Верим в наших воинов и в то, что все будет Украина!

– подчеркнул Анатолий Куртев.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

Желание голосовать людей на так называемых референдумах настолько велико, что оккупантам приходится с оружием ходить по домам. В частности, подобные случаи фиксировали и в Запорожской области. Более того, в Бердянске, накануне карикатурных мероприятий, завезли автобусами массовку из Крыма. Это несмотря на заявления, что оккупанты насобирали людей в участковые комиссии среди местных.

Как сообщил Сергей Гайдай, в Луганской области "референдум" проходит на скорую руку в квартирах и дворах под пристальным наблюдением россиян с оружием. Более того, они угрожают в случае неповиновения выбивать дверь.

Кроме того, тех, кто голосует против вхождения в состав россии, оккупанты заносят в специальные списки. Также благодаря этому шоу и обходам по квартирам оккупанты ищут мужчин для мобилизации.

Обратите внимание – На "референдум" завезли массовку, а из Запорожья не выпускают людей: смотрите видео