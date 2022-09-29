Зачем путину "референдумы": экс-глава ЦРУ назвал две причины

Российские оккупанты организовали на захваченных территориях Украины "референдумы". Результаты этого цирка были известны заранее.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 каналу назвал две причины того, зачем путину эти псевдореферендумы. По его словам, все это для того, чтобы объяснить мобилизацию и согнать новых людей на войну во время призыва.

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Россиянам нужно, чтобы они собрали оттуда молодежь и сказали – ну все, вы теперь граждане россии, идите сражайтесь за эрефию. Это главная цель этой гонки со временем, которую они сейчас пытаются выиграть. Ведь с первого октября начинается призыв в россии,

– рассказал Петреус.

По его словам, вторая причина аннексии состоит в том, что сейчас путин сможет сказать, что это якобы российская территория, и мы ее будем защищать всеми возможными средствами, потому что это наша земля.

При этом Петреус отмечает, что путин должен отказаться от идеи применения ядерного оружия, если он все же реально задумается о том, чем это все может для него обернуться.

"Потому что опять же – это не изменит ситуацию на поле боя, но изменит ситуацию в глобальной перспективе и настроит абсолютно всех против него. Даже тех, кто не голосовал ранее на Генассамблее ООН за осуждение действий россии, даже эти страны не смогут оставаться в стороне в случае, если россия все же решится использовать ядерное оружие», – считает Петреус.

Он обратил внимание даже на встречу путина с лидерами Индии и Китая, выразившими свои опасения. Ведь перед Олимпийскими играми россия и Китай объявили о партнерстве без границ, но, как показывает практика, границы у них все же есть, и какие!

Кремль уже назвал дату, когда захваченные территории присоединят

Спикер путина дмитрий песков заявил, что в кремле готовят подписание "договора о вхождении новых территорий" – временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, кремлевский диктатор готовит новую речь, с которой может выступить 30 сентября.

По данным российских СМИ, депутаты госдумы получили приглашение в кремль на 30 сентября на 15:00. Вероятно, именно тогда путин хочет подписать договор о "вхождении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

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