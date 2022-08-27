Псевдоволонтер выманивал деньги у военных и транжирил на азартные игры

Во время войны многие показывают свое истинное лицо . Пока украинские ребята защищают нашу землю от захватчиков, "волонтеры" наживаются.

Калушский "волонтер" выманивал в военных деньги

В частности, чтобы помочь украинским военным, тысячи людей приобщаются к разным сборам, чтобы волонтеры купили автомобили или оружие для военных. Впрочем, к сожалению, существуют и псевдоволонтеры, "кидающие" на деньги.

Читайте также Купили себе джипы за 2 миллиона: на Тернопольщине будут судить "волонтеров"

Один из таких лиц – калушский "волонтер" Виталий Хемич. Он взял у военных средства, чтобы приобрести дрон, однако ни дрона, ни средств защитники так и не получили. Как выяснилось впоследствии, мошенник уже не первый год болеет игроманией.

Хемич Виталий Игоревич решил нажиться на военных на сумму 140 000 гривен. История началась с того, что мы собрали на авто и дрон. И начали искать, как быстро все приобрести, и появился Виталик, который начал рассказывать и сбрасывать видео, что у него все есть и что он все это нам может доставить на передовую за 3/5 дней. Нам как раз это время и подходило,

– написал военный Дмитрий Грищенко.

Он также подчеркнул, что они доверились псевдоволонтеру, поскольку у него есть общие друзья с ними. По словам Дмитрия, "волонтер" взял средства и рассказывал, что вот-вот уже приедет и все привезет, но военные прождали 20 дней и в результате ничего не получили.

Они просят помочь найти этого волонтера, ведь "человек, который решил нажиться на тех, кто его ж * пу защищает от россиян, должен быть наказан" .



Один из фрагментов диалога с псевдоволонтером / Фото из фейсбука Дмитрия Грищенко

После этой публикации в сети появились уже десятки сообщений и комментариев от других людей, в том числе и военных, о том, что "волонтер" тоже у них брал деньги и не помогал. Общая сумма махинаций может составить несколько миллионов гривен.

Псевдоволонтер попросил прощения

Впоследствии Виталий Хемич записал видеообращение на своей Инстаграм-странице. В видео он просит прощения у каждого, кто переводил ему средства. Он также признался, что около 6 лет болеет игроманией. Так что, вероятно, все средства проиграл.

Прошу прощения у каждого. Я не понимаю, почему так происходит. Я буду просить своих родителей и брата помочь мне в этой ситуации, чтобы вернуть каждому средства. Простите, пожалуйста, я извлек урок и понимаю последствия,

– говорит он.

В настоящее время стало известно, что первые потерпевшие уже обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.