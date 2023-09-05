В Кремле понимают, что отношение к так называемым выборов на временно находящихся в оккупации украинских территориях, скептическое. При этом им важно показать миру, что они все-таки происходят. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожный.
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Почему России выгодны выборы
Размышления о причине проведения выборов на временно оккупированных украинских территориях частично перекликаются с прошлым годом, когда всех беспокоил вопрос, зачем Владимиру Путину вносить даже не полностью захваченные области Украины в свою конституцию как "субъекты федерации".
На самом деле смысл есть не только с точки зрения внутренней политики: демонстрировать "ватникам", что на этих территориях закрепляется Россия. Несмотря на то, что все считают это фейком, они будут демонстрировать наружу, что это конституционные выборы, люди пришли и проголосовали. Мол, считаете вы это правдой или нет – это уже не наша проблема,
– отметил Юрий Подорожний.
Россия постарается максимально продемонстрировать, что все это прошло законно. Это серьезная политическая история, которая в будущем может существенно усложнить переговоры Украины и России.
"То есть, когда Россия признает свое поражение в войне, а нам придется выходить на переговоры, имея, скажем, неоднозначное положение", – отметил политтехнолог.
Юрий Подорожний о целях псевдовыборов на оккупированных территориях: смотреть видео
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- 30 августа на временно оккупированных территориях Украины начали так называемое "досрочное голосование". Всего в списки включили 9229 кандидатов, среди них 62% кандидатов – это россияне, не имеющие никакой причастности даже к коллаборантам.
- В России заявили, что планируют охватить 214 тысяч избирателей из 375 населённых пунктов. На территории России даже подготовили "экстерриториальные избирательные участки" для жителей Запорожской области.
- Разведка Великобритании проанализировала "избирательный процесс", объяснив, что партия Путина "Единая Россия" хочет таким образом закрепить контроль и влияние Кремля на временно оккупированных территориях.