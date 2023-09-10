Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, на оккупированных территориях коллаборанты склоняют украинцев к голосованию за "Единую Россию".
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Как проходят псевдовыборы в Запорожье
Оккупанты прекрасно понимали, что граждане Украины не захотят голосовать на псевдовыборах. Поэтому, как и ожидалось, захватчики прибегают к принуждению. На днях так называемые "члены избирательных комиссий" вместе с вооруженными боевиками обходят квартиры и дома, требуя принять участие в псевдовыборах.
"То, что российские пропагандисты называют демократией, в действительности в прямом смысле проводится под дулом автоматов. А в случае, если захватчикам не открывают двери, они в течение дня наведываются к людям еще несколько раз", – пояснила Сысоева.
Если и в дальнейшем дверь не открывают, коллаборанты извещают об этом военную комендатуру, где в будущем местным придется давать объяснения по поводу своего молчаливого несогласия с выборами.
Еще одно свидетельство об антидемократической природе оккупантских псевдовыборов касается нарушения принципа секретности голосования. Ведь избирательные урны, в которые нужно бросать так называемые "бюллетени", незакрыты. Поэтому местным сложно даже испортить свой бюллетень во время такого псевдоголосования.
Алиса Сысоева о псевдовыборах на оккупированных территориях: смотрите видео
Кто помогает агрессору проводить псевдовыборы
Во время проведения незаконного голосования в одном из поселков случился конфуз: составители списков избирателей для чего-то перевели фамилию Пригода на российское "Приключение".
Такие случаи свидетельствуют лишь о том, что адекватные люди не идут на сотрудничество с коллаборантами. Среди предателей Украины не нашлось человека, который мог бы правильно написать фамилию", – уверена депутатка.
Значительная часть кандидатов, за которых оккупанты требуют голосовать украинцев, вообще приехала из России и нет никакого отношения к оккупированным регионам. Среди местных чаще всего на сотрудничество с агрессором идут те, кто в мирное время нарушал закон и находился под следствием.
"Для таких людей коллаборационизм – это возможность построить карьеру в оккупационной администрации. Но мы прекрасно знаем, что рано или поздно происходит со всеми предателями, и потому желаем нашему движению сопротивления хорошей работе", – отметила Сысоева.
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- Нелегитимными выборами с многочисленными нарушениями Россия пытается закрепить свой статус "владелицы" оккупированных территорий. Однако они никогда не будут признаны мировым сообществом: например, премьер-министр Канады уже осудил идею их проведения.
- ВСУ и неравнодушные граждане также высказались насчет незаконных действий оккупантов, устроив хлопок в избирательных штабах россиян в Пологах и Скалах Васильковского района.
- Как сообщают наблюдатели из Мариуполя, оккупанты чуть ли не прямым текстом говорят, что результаты псевдовыборов уже известны наперед. По мнению советника городского головы Мариуполя, оккупантам нужна от выборов только картинка, и для этого они даже завезли в город людей из Донецка.