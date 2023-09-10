Про це 24 Каналу розповіла журналістка й депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. За її словами, на окупованих територіях колаборанти схиляють українців до голосування за "Єдіную Росію".

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Як проходять псевдовибори на Запоріжжі

Окупанти чудово розуміли, що громадяни України не захочуть голосувати на псевдовиборах. Тому, як і очікувалось, загарбники вдаються до примусу. Цими днями так звані "члени виборчих комісій" разом із озброєними бойовиками обходять квартири та дома, вимагаючи взяти участь у псевдовиборах.

"Те, що російські пропагандисти називають демократією, насправді в прямому сенсі проводиться під дулом автоматів. А у випадку, якщо загарбникам не відкривають двері, вони протягом дня навідуються до людей ще декілька разів", – пояснила Сисоєва.

Якщо й в подальшому двері не відчиняють, колаборанти сповіщають про це військову комендатуру, де в майбутньому місцевим доведеться надавати пояснення щодо мовчазної незгоди з виборами.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, що у псевдовиборах нібито беруть участь 4 російські партії, так звані "члени виборчих комісій" наполегливо рекомендують українцям голосувати за путінську "Єдіную Росію".

Ще одне свідчення про антидемократичну природу окупантських псевдовиборів стосується порушення принципу таємності голосування. Адже виборчі урни, в які потрібно кидати так звані "бюлетені", є незакритими. Через це місцевим складно навіть зіпсувати свій бюлетень під час такого псевдоголосування.

Аліса Сисоєва про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео

Хто допомагає агресору проводити псевдовибори

Під час проведення незаконного голосування в одному з селищ трапився конфуз: укладачі списків виборців для чогось переклали прізвище Пригода на російське "Пріключєніє".

"Такі випадки свідчать лише про те, що адекватні люди не йдуть на співпрацю з колаборантами. Серед зрадників України не знайшлось людини, яка б могла правильно написати прізвище", – впевнена депутатка.

Значна частина кандидатів, за яких окупанти вимагають голосувати українців, взагалі приїхала з Росії й немає жодного стосунку до окупованих регіонів. Натомість серед місцевих найчастіше на співпрацю з агресором ідуть ті, хто в мирний час порушував закон і знаходився під слідством.

"Для таких людей колабораціонізм – це можливість побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації. Але ми чудово знаємо, що рано чи пізно відбувається з усіма зрадниками, і тому бажаємо нашому руху спротиву гарної роботи", – зазначила Сисоєва.

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо