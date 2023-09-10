Про це 24 Каналу розповіла журналістка й депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. За її словами, на окупованих територіях колаборанти схиляють українців до голосування за "Єдіную Росію".
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Як проходять псевдовибори на Запоріжжі
Окупанти чудово розуміли, що громадяни України не захочуть голосувати на псевдовиборах. Тому, як і очікувалось, загарбники вдаються до примусу. Цими днями так звані "члени виборчих комісій" разом із озброєними бойовиками обходять квартири та дома, вимагаючи взяти участь у псевдовиборах.
"Те, що російські пропагандисти називають демократією, насправді в прямому сенсі проводиться під дулом автоматів. А у випадку, якщо загарбникам не відкривають двері, вони протягом дня навідуються до людей ще декілька разів", – пояснила Сисоєва.
Якщо й в подальшому двері не відчиняють, колаборанти сповіщають про це військову комендатуру, де в майбутньому місцевим доведеться надавати пояснення щодо мовчазної незгоди з виборами.
Ще одне свідчення про антидемократичну природу окупантських псевдовиборів стосується порушення принципу таємності голосування. Адже виборчі урни, в які потрібно кидати так звані "бюлетені", є незакритими. Через це місцевим складно навіть зіпсувати свій бюлетень під час такого псевдоголосування.
Аліса Сисоєва про псевдовибори на окупованих територіях: дивіться відео
Хто допомагає агресору проводити псевдовибори
Під час проведення незаконного голосування в одному з селищ трапився конфуз: укладачі списків виборців для чогось переклали прізвище Пригода на російське "Пріключєніє".
"Такі випадки свідчать лише про те, що адекватні люди не йдуть на співпрацю з колаборантами. Серед зрадників України не знайшлось людини, яка б могла правильно написати прізвище", – впевнена депутатка.
Значна частина кандидатів, за яких окупанти вимагають голосувати українців, взагалі приїхала з Росії й немає жодного стосунку до окупованих регіонів. Натомість серед місцевих найчастіше на співпрацю з агресором ідуть ті, хто в мирний час порушував закон і знаходився під слідством.
"Для таких людей колабораціонізм – це можливість побудувати кар’єру в окупаційній адміністрації. Але ми чудово знаємо, що рано чи пізно відбувається з усіма зрадниками, і тому бажаємо нашому руху спротиву гарної роботи", – зазначила Сисоєва.
Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо
- Нелегітимними виборами з численними порушеннями Росія намагається закріпити свій статус "власниці" окупованих територій. Однак вони ніколи не будуть визнані світовою спільнотою: наприклад, прем'єр-міністр Канади вже засудив ідею їхнього проведення.
- ЗСУ та небайдужі громадяни також висловились на рахунок незаконних дій окупантів, влаштувавши бавовну в виборчих штабах росіян у Пологах та Скельках Васильківського району.
- Як повідомляють спостерігачі з Маріуполя, окупанти ледь не прямим текстом кажуть, що результати псевдовиборів вже відомі наперед. На думку радника міського голови Маріуполя, окупантам потрібна від виборів лише картинка, і для цього вони навіть завезли в місто людей з Донецька.