В России 18 – 20 сентября проходят так называемые выборы в Государственную Думу. Москва может использовать их для усиления мобилизации.

Власти хотят использовать их для легитимизации своего курса. Об этом пишет The Guardian.

Как проходят "выборы" в России?

Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Это первые выборы в Госдуму с начала полномасштабного вторжения в Украину. Они проходят на фоне войны, которая все больше входит в повседневную жизнь все большего числа россиян.

В течение лета рои украинских беспилотников нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, фабрикам и логистическим центрам по всей России, в то время как опросы указывают на растущую тревогу по поводу хода боевых действий и того, что может ждать впереди,

– пишут в The Guardian.

Очередные выборы в путинской России проходят без существенной конкуренции и без сомнений относительно результата. Партия "Единая Россия", которая на протяжении 23 лет удерживает власть, вновь одержит победу. Помимо нее в парламент пройдут несколько номинально оппозиционных партий.

В августе 2026 года Кремль отстранил от участия в выборах единственную антивоенную партию "Яблоко". Отметим, что эта политическая сила не называла Россию агрессором, а лишь выступала за прекращение боевых действий.

В стране-агрессоре остались лишь несколько партий, таких как коммунисты или ЛДПР, которые образуют явление, известное в России как "системная оппозиция". Представителям таких политических сил разрешают критиковать власть по второстепенным вопросам. Однако они поддерживают все важные для Путина решения.

Некоторые аналитики считают, что сначала "Яблоку" разрешили участвовать в выборах, поскольку ожидали, что партия наберет мизерный результат, что продемонстрировало бы, насколько антивоенная риторика непопулярна в обществе. В то же время, когда опросы, напротив, показали рост поддержки "Яблока", власти исключили его из выборов.

Профессор российской политологии в Хельсинкском университете Владимир Гельман заявил, что еще одной задачей выборов является обеспечение легитимности Кремля и демонстрация того, что за курсом на продолжение войны стоит общество.

Даже несмотря на то, что эти выборы не являются ни свободными, ни честными, они все равно остаются единственным источником легитимности,

– пояснил политолог.

Что известно о планах Москвы?

Bloomberg также пишет, что россияне все больше опасаются, что Путин вскоре может объявить новую мобилизацию для войны в Украине после парламентских выборов. Издание, ссылаясь на документы, отмечает, что этот страх распространяется и на чиновников Кремля и центров вербовки в армию, которые в последние месяцы пытались открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу. Кроме того, чиновники призывали друзей и родственников покидать Россию.

Представитель европейских служб безопасности заявил, что Москва готовится мобилизовать еще 300 тысяч военных до конца 2026 года.

В отличие от предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года, которая вызвала всплеск общественной тревоги и заставила десятки тысяч людей бежать из России, на этот раз официального объявления может и не быть. Это связано с тем, что Кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для призыва людей в армию, одновременно перекрыв потенциальные пути бегства,

– пишут в Bloomberg.

Европейские чиновники отмечают, что Путин еще не принял окончательного решения о мобилизации. В Кремле помнят негативную реакцию общества на призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году.

Однако ситуация на фронте в последние месяцы свидетельствует о том, что России не хватает людских ресурсов как для сосредоточения сил на главном направлении наступления, так и для эффективного прикрытия линии фронта.

Иными словами, мобилизация будет необходима, если целью является достижение границ Донбасса в течение 6 месяцев,

– заявил руководитель исследовательской группы Re: Russia в Вене Кирилл Рогов,

Что говорят в Кремле о возможной мобилизации?

В среду, 16 сентября, во время телеобращения перед голосованием Путин прямо связал участие в выборах с войной в Украине. Он назвал выборы демонстрацией единства перед внешним давлением.

The Guardian пишет, что человек, близкий к Кремлю, рассказал, что несколько его друзей отправили сыновей за границу в последние недели. По его словам, даже среди тех, кто имеет доступ к системе, мало кто действительно понимает, что произойдет после выборов.

В то же время Путин в течение последних недель дважды отвергал предположения о неизбежной новой волне мобилизации. После появления материалов в нескольких зарубежных СМИ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также опроверг эту информацию. Он заявил, что у России нет планов по усилению мобилизации.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины. В ведомстве подчеркнули, что эти голосования являются фарсом, не имеют никакой юридической силы и не могут изменить статус украинских территорий.