В МИД заявили, что Киев не признает ни проведение такого голосования, ни его результаты.

Какова была реакция МИД?

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины. В ведомстве подчеркнули, что эти голосования не имеют никакой юридической силы и не могут изменить статус украинских территорий.

Это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создает никаких правовых оснований для распространения юрисдикции России на какую-либо часть территории Украины,

– подчеркнули там.

Украина не признает ни проведение этих незаконных "выборов", ни их результаты. Также Киев призвал иностранные государства и международные организации не признавать российское голосование проявлением законной политической воли населения временно оккупированных территорий.

Ни одно "голосование", организованное Россией под дулами автоматов, не меняет международно признанного статуса этих территорий,

– подчеркнули в МИД.

Автономная Республика Крым и Севастополь, а также временно оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей являются территорией Украины. В ведомстве также подчеркнули, что временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав.

Отдельно Украина предостерегла иностранцев от участия в организованном Россией голосовании, отметив, что такие действия могут иметь правовые последствия в национальных и международных юрисдикциях.

Включение в состав российского парламента представителей, избранных на незаконных выборах на оккупированных украинских территориях, дополнительно ставит под сомнение легитимность всего состава Госдумы России.

Напомним, 18–20 сентября в России проходят выборы в Государственную думу – это первое парламентское голосование в стране после начала полномасштабного вторжения в Украину. Россия избирает 450 депутатов нижней палаты парламента, а голосование длится сразу три дня.

Особенностью этих выборов стало то, что Москва организовала голосование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в некоторых районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Еще одна особенность кампании – ограниченная политическая конкуренция: ряд оппозиционных сил и кандидатов не допустили к участию, а часть оппозиционных политиков находится под стражей или за границей. В то же время в России используется и электронное голосование, а российские власти предупреждали о возможных перебоях с мобильной связью и передачей данных.