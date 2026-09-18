"24 Канал" рассказывает о ходе российских выборов.
Что известно о выборах в России?
Еще до начала основных дней голосования независимые СМИ и правозащитники сообщили о многочисленных случаях давления на наблюдателей, оппозиционных кандидатов и работников бюджетной сферы.
Отдельно глава российской ЦИК Элла Памфилова заявила о возможных перебоях в работе мобильной связи и передаче данных. По ее словам, такие проблемы не должны стать основанием для отмены голосования.
Несмотря ни на что, россияне начали голосовать. Стоит отметить, что в России отсутствует реальная политическая конкуренция, а все парламентские партии полностью поддерживают режим Владимира Путина и войну против Украины.
Помимо выборов депутатов в Госдуму, в восьми регионах пройдут прямые выборы глав, в частности в Мордовии, Чечне, Тыве, а также в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Первые избирательные участки начали работу в самых отдаленных регионах – на Чукотке и Камчатке. Голосование началось еще 17 сентября по киевскому времени, однако по местному времени уже было 8 часов утра.
Помимо выборов депутатов в Госдуму, в восьми регионах пройдут прямые выборы глав, в частности в Мордовии, Чечне, Тыве, а также в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях.
Первые избирательные участки начали работу в самых отдаленных регионах – на Чукотке и Камчатке. Голосование началось еще 17 сентября по киевскому времени, однако по местному времени уже было 8 часов утра.