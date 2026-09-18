"24 Канал" рассказывает о ходе российских выборов.

Что известно о выборах в России?

Еще до начала основных дней голосования независимые СМИ и правозащитники сообщили о многочисленных случаях давления на наблюдателей, оппозиционных кандидатов и работников бюджетной сферы.

Отдельно глава российской ЦИК Элла Памфилова заявила о возможных перебоях в работе мобильной связи и передаче данных. По ее словам, такие проблемы не должны стать основанием для отмены голосования.

Несмотря ни на что, россияне начали голосовать. Стоит отметить, что в России отсутствует реальная политическая конкуренция, а все парламентские партии полностью поддерживают режим Владимира Путина и войну против Украины.

06:41, 18 сентября

Россия включила временно оккупированные Краматорск, Славянск и Святогорск в избирательный округ на так называемых выборах депутатов Госдумы. Оккупационные органы также сформировали списки, в которые включили более 550 тысяч человек, которых российская сторона называет избирателями.

06:40, 18 сентября

Помимо выборов депутатов в Госдуму, в восьми регионах пройдут прямые выборы глав, в частности в Мордовии, Чечне, Тыве, а также в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях.

06:38, 18 сентября

Избирательные участки открылись в регионах Уральского федерального округа, а также в Башкортостане и ряде регионов Приволжского федерального округа. Там началось голосование на выборах различного уровня.

06:36, 18 сентября

Первые избирательные участки начали работу в самых отдаленных регионах – на Чукотке и Камчатке. Голосование началось еще 17 сентября по киевскому времени, однако по местному времени уже было 8 часов утра.