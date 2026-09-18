"24 Канал" рассказывает о ходе российских выборов.

Что известно о выборах в России?

Еще до начала основных дней голосования независимые СМИ и правозащитники сообщили о многочисленных случаях давления на наблюдателей, оппозиционных кандидатов и работников бюджетной сферы.

Отдельно глава российской ЦИК Элла Памфилова заявила о возможных перебоях в работе мобильной связи и передаче данных. По ее словам, такие проблемы не должны стать основанием для отмены голосования.

Несмотря ни на что, россияне начали голосовать. Стоит отметить, что в России отсутствует реальная политическая конкуренция, а все парламентские партии полностью поддерживают режим Владимира Путина и войну против Украины.