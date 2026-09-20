Псевдовыборы в России: почему они могут настроить силовиков против Путина

Очередные псевдовыборы в России способны пошатнуть позиции действующего режима и спровоцировать внутренний переворот. Низкая реальная поддержка диктатора дает местным силовикам четкий сигнал о слабости власти.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сообщил 24 Каналу, что результаты так называемого "волеизъявления" в России определены заранее. Кремль лишь пытается создать нужную телевизионную картинку. В то же время попытки провести этот процесс на временно оккупированных территориях Украины создают дополнительные юридические проблемы для Москвы.

Угроза со стороны собственных силовиков

Объявление захваченных украинских городов российскими превращает избирательный процесс в абсолютный абсурд, ведь агрессор даже не контролирует эти территории. Украина и международные партнеры должны постоянно подчеркивать непризнание любых результатов, чтобы не допустить легитимизации аннексии.

Если россияне сами не будут считать результаты выборов чем-то, что можно легитимизировать, это создаст основу для непризнания этой власти,

– отметил Иван Ус.

Он пояснил, что при явно низкой популярности главы Кремля силовой блок поймет реальное положение дел. Тогда станет очевидно, что власть держится исключительно на "штиках", а не на любви народа.

В таком случае российские силовики могут превратиться в своеобразную преторианскую гвардию времен Римской империи и самостоятельно решить судьбу главы страны. Больше всего Владимир Путин боится того, что его ближайшее окружение начнет строить государство без него.

Добавим, что российский диктатор назвал участие в голосовании обязанностью граждан. Он пытается преподнести заранее спланированную победу проправительственной партии как доказательство широкой народной поддержки войны против Украины. Представление результатов в качестве общенародного референдума, вероятно, создает почву для будущих непопулярных решений, в частности проведения следующих волн мобилизации.