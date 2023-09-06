Об этом сообщает журналист Денис Казанский. Конечно, баллотируется предатель от путинской партии "Единая Россия", передает 24 Канал.

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Предатель Зубрицкий баллотируется на оккупационных "выборах"

Россияне на оккупированных территориях проводят так называемые "выборы". В Запорожской области среди "кандидатов" на пост в "Администрацию Запорожской области" баллотируется Виктор Зубрицкий, владевший пророссийским пропагандистским каналом – "112 Украина".

Бывший владелец 112 канала Виктор Зубрицкий открыто поддержал российскую агрессию и собирается работать в оккупационной администрации Запорожской области,

– сообщил Казанский.



Зубрицкий баллотируется в гауляйтеры / Фото Дениса Казанского

На сайте партии также можно найти "обращение" Зубрицкого. В своих пропагандистских видео предатель рассказывает о том, как на оккупированных территориях Запорожья граждане "избрали вступить в новое для себя государство". Более того, Зубрицкий хвастается, что новые "граждане России" якобы "получили огромный социальный пакет". Также предатель в своих речах несет чушь о том, как якобы "Россия помогает, а в Украине такая забота невозможна".

Что известно о Викторе Зубрицком Виктор Зубрицкий – владелец телеканала "112 Украина". В своей деятельности он активно продвигал российские нарративы, а во время Майдана – распространял фейковую информацию. Также он является автором двух антиукраинских пропагандистских фильмов "Бойня на Майдане" (2014) и "Украина в огне". Из-за такой активной пророссийской деятельности ВР ввела санкции против него.

На оккупированной Херсонской области люди отказываются участвовать в "выборах"

Театр абсурда продолжается и в оккупированной части Херсонской области. Там россияне уже нарисовали "явку" в 47% от общего числа избирателей. Люди всеми силами стараются избегать оккупантов и избегают участия в так называемых "выборах".

Однако тем, кому не удается скрыться, приходится участвовать в выборах. Затрудняюсь отказать, когда к тебе приходят вооруженные люди в масках, а рядом местные коллаборантами с бюллетенями. Отказ от участия в выборах это фактически путь к списку нелояльных людей российским "властям". Но, несмотря на это, многие отказываются от участия в этом шоу.