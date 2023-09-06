Про це повідомляє журналіст Денис Казанський. Ясна річ, балотується зрадник від путінської партії "Єдіная Росія", передає 24 Канал.

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Зрадник Зубрицький балотується на окупаційних "виборах"

Росіяни на окупованих територіях проводять так звані "вибори". У Запорізькій області серед "кандидатів" на пост в "Адміністрацію Запорізької області" балотується Віктор Зубрицький, який був власником проросійського пропагандистського каналу – "112 Україна".

Колишній власник 112 каналу Віктор Зубрицький відкрито підтримав російську агресію та збирається працювати в окупаційній адміністрації Запорізької області,

– повідомив Казанський.



Зубрицький балотується у гауляйтери / Фото Дениса Казанського

На сайті партії також можна знайти "звернення" Зубрицького. У своїх пропагандистських відео зрадник розповідає про те, як на окупованих територіях Запоріжжя громадяни "обрали вступити в нову для себе державу". Ба більше, Зубрицький вихваляється, що нові "громадяни Росії" буцімто "отримали величезний соціальний пакет". Також зрадник у своїх промовах несе нісенітниці про те, як нібито "Росія допомагає, а в Україні така турбота неможлива".

Що відомо про Віктора Зубрицького Віктор Зубрицький – власник телеканалу "112 Україна". У своїй діяльності він активно просував російські наративи, а під час Майдану – розповсюджував фейкову інформацію. Також він є автором двох антиукраїнських пропагандистських фільмів "Бійня на Майдані" (2014 рік) та "Україна у вогні". Через таку активну проросійську діяльність ВР запровадила санкції проти нього.

На окупованій Херсонщині люди відмовляються брати участь у "виборах"

Театр абсурду продовжується й на окупованій частині Херсонської області. Там росіяни вже намалювали "явку" в 47% від загальної кількості виборців. Люди усіма силами намагаються уникати окупантів і уникають участі у так званих "виборах".

Проте тим, кому не вдається сховатися, доводиться брати участь у виборах. Важко відмовити, коли до тебе приходять озброєні люди у масках, а поруч місцеві колаборантами з бюлетенями. Відмова від участі у виборах це фактично шлях до списку нелояльних людей російській "владі". Але, попри це, багато людей відмовляються від участі в цьому шоу.