Объявит ли путин об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября: предположение ISW

30 сентября остается вероятной датой объявления об аннексии оккупированных территорий Украины. Впрочем, кремль может временно отложить заявление, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию.

27 сентября в Институте изучения войны прогнозировали, что путин, вероятно, объявит об аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября. Ведь на этот день диктатор запланировал обращение в обе палаты российского парламента.

К теме США будут препятствовать вхождению территорий Украины в состав россии, – Белый дом

Когда оккупанты могут объявить аннексию территорий

28 сентября минобороны россии заявило, что россия выполнит "надежды жителей" так называемых "лнр", "днр" Запорожской и Херсонской областей. Мол, эти регионы якобы "хотят быть вместе с россией" и это произойдет "в ближайшем будущем".

Спикер думы вячеслав володин 28 сентября объявил, что госдума России должна провести заседание по присоединению для утверждения аннексии оккупированных территорий Украины 3 и 4 октября. При этом российское издание Meduza в тот же день процитировало источники в кремле, утверждавшие, что власти решили не торопить события.

Гауляйтеры "зовут россию"

28 сентября назначенные россией гауляйтеры Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей направили обращение к путину с просьбой признать их фиктивные "референдумы" и приветствовать их в россии.

Эксперты считают, что, скорее всего, в ближайшие дни приспешники кремля встретятся с путиным, чтобы показательно подать свои запросы. Не исключено, что во время своей речи 30 сентября путин может объявить не окончательную аннексию оккупированных территорий, а об этих "переговорах".

Отметим, что большинство стран мира на стороне Украины не признают псевдореферендумы на оккупированных россией территориях. Действия кремля осудили даже дружественные ему государства, такие как Казахстан и Сербия. Несмотря на все манипуляции россии, эти территории остаются украинскими и Украина вправе и соответственно будет их деоккупировать. А наши международные партнеры приготовили ответные жесткие санкции.

К теме – в ЕС представили новый пакет санкций против России: смотрите видео