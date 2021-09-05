Психически больной бездомный угрожал Зеленскому: в СБУ рассказали детали
5 сентября 2021 , 17:56Читати новину українською
Источник:24 канал
В Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок с угрозами убийства президента Владимира Зеленского. Кроме того, угрожали осуществить вооруженную атаку на Верховную Раду.
Звонок поступил на горячую линию службы. Угрозы касались первых лиц государства. Об этом 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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Угрожал бездомный
Злоумышленником оказался мужчина без постоянного места жительства. Более того, у него признаки психических расстройств.
Сейчас идет проверка. Правоохранители принимают необходимые меры.
По информации СМИ, мужчина якобы звонил с чужого телефона, который одолжил на 2 минуты у женщины.
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